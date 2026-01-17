駐鳳凰城辦事處2026開設？ 外交部：適時說明規劃

中央社／ 台北17日電

因應台積電赴美國鳳凰城投資等台美高科技合作需求，媒體報導，台灣可望在今年開設駐鳳凰城辦事處。外交部今天表示，持續評估更有效提供服務能量的可行選項，具體規畫將適時對外說明。

自由時報今天報導，外交部將於台積電等業者投資的美國亞利桑納州鳳凰城設立辦事處，已和美方洽談並初步獲得應允，朝向今年正式設處的方向進行。

外交部下午回覆中央社記者詢問表示，鳳凰城及亞利桑納州近年已成為台灣企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展。

外交部指出，鑒於提供旅外民眾及海外企業便利與服務，以及深化與美國各州協調合作為台灣駐美辦事處重點業務之一，將持續評估更有效提供服務能量的可行選項，具體規畫將適時對外說明。

外交部長林佳龍昨天也透過臉書表示，長榮、華航及星宇航空相繼開設美國德州、亞利桑那州及華盛頓特區的直航航線，反映產業往來、投資布局與民眾互動的需求持續成長。外交部亦配合整體政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設亞利桑那州鳳凰城辦事處及德州Taiwan Tower。

