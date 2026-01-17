快訊

行政院跨部會合作3策略 國土署：加速營建剩餘土石方去化

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
近年台灣各地加強查緝非法土方棄置，合法土資場量能不足，導致不少建案即使已取得建照，仍卡在整地階段。記者陳正興／攝影
近年台灣各地加強查緝非法土方棄置，合法土資場量能不足，導致不少建案即使已取得建照，仍卡在整地階段。記者陳正興／攝影

土方之亂持續，行政院為解決業者因應土方去化面臨的困難，行政院長卓榮泰昨邀環境部、交通部、經濟部、內政部等部會研商，確認從擴增去化量能、簡化土方運送流程及GPS雙軌並行共三項策略推動，共同落實土石方管理政策，確保產業運作穩定，使各項工程能順利進行。

國土署表示，首先為加速「擴增營建剩餘土石方最終去處與臨時暫置量能」，跨部會將持續與地方政府溝通合作，於北、中、南擇定合法、合適場址，提升土石方暫存量能。尤其考量雙北地區土地尋覓不易，將在台北港提供土地供雙北市土方暫置，目前台中市、台南市、高雄市皆已找到合適場址，彰化縣及嘉義縣則持續積極溝通。此外也將加速填海造陸計畫的推動，並繼續盤點可行場址，擴增收容與暫置空間。

其次「簡化運送與處理流程」部分，國土署表示，將修正營建剩餘土石方處理方案，並請地方政府修正自治條例或訂定相關管理規定，推動有價土石方等可利用的土石方，可直接從營建工地交易至砂石場簡化處理機制。環境部也將加速研議快篩機制，以提高收容量能與進場作業。

「GPS雙軌並行」部分，國土署指出，截至昨為止，全國裝機總申請量為5788輛，裝機中799輛，已有4989輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1832輛，共有8653輛可立即清運土石方，請尚未裝設GPS的業者盡速向內政部申請裝置及審驗，。目前內政部與環境部已研議整合環保車機及土石方車機，並考量部分縣市已自建GPS系統，目前將兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建GPS系統雙軌並行機制。

國土署表示，GPS政策檢討政策，從2024年啟動後，持續與地方政府及產業溝通。中央已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港及各縣市大型開發案、低窪地回填及填埋型土資場等擴增方案，共計可提供1.5億立方公尺，尚可滿足未來去化量，內政部會跨部會持續協助地方政府；同時地方政府可利用公有土地清冊、協調國營事業土地或閒置工業區暫置土方，並成立公有土資場或調度中心，提供長期合法的土方去處。

國土署 內政部 環境部 土方

