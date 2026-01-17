TeamTaiwan春聯好夯！蔡其昌春聯首發萬人領取 明起全國319處同步領取

中華職棒會長、立委蔡其昌去年發的「台灣尚勇」春聯風靡全台，送出逾百萬張，今年推出新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，特邀書法家王振邦親題，將TEAM TAIWAN 字形融入台灣的島嶼輪廓中，今天是首發日，下午在台中市南屯區水安宮廣場發送，更是吸引逾8000人大排長龍領春聯，展現高人氣。

蔡其昌今天一早在家鄉台中清水親自首發，吸引逾2000人排隊，排隊人龍一度蔓延周邊馬路，排第一個的民眾在今天凌晨三時就來排，下午移師水安宮前廣場發送，更湧入超過8000人排隊領取，合計首日便發送兩萬張春聯；現場民眾爭相合影簽名，或帶職棒相關紀念品求簽名，場面氣氛沸騰，立委何欣純、教育部次長張廖萬堅、議員何文海、林祈烽、張耀中等人也都出席同樂。

蔡其昌表示，每年都會準備春聯與鄉親分享新春喜氣，去年適逢台灣隊在12強賽勇奪冠軍，讓「台灣尚勇」的精神深植人心，也引起全國熱潮。今年推出的 「Team Taiwan 尚勇」2026 限定版，承載的不僅是新春的祝福，更是台灣人的自信與驕傲，盼每位民眾在新的一年都能將這份「Team Taiwan」的勇氣帶回生活中，一起尚勇。

蔡其昌說，想不到新版春聯同樣引起大批民眾敲碗爭相索取，因此選在今天回到家鄉清水及台中共舉辦兩場親發活動，要把新年祝福親自交到大家的手中。

蔡其昌指出，為了滿足全國民眾的需求，明天中午11時起，全國319個免費公開索取點將同步開放領取，詳細資訊將公布在他的社群平台上，邀請所有喜歡這張春聯的民眾，可前往鄰近的公開索取點踴躍領取，共同感受「Team Taiwan尚勇」的台灣精神與新春喜氣。