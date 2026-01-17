快訊

中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論

理組生來對答案！115學測首日 數學A、自然科解答一次掌握

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑被指收買軍人 6人已遭收押

TeamTaiwan春聯好夯！蔡其昌春聯首發萬人領取 明起全國319處同步領取

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委蔡其昌（右）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，立委何欣純（左）到場同樂。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌（右）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，立委何欣純（左）到場同樂。圖／蔡其昌提供

中華職棒會長、立委蔡其昌去年發的「台灣尚勇」春聯風靡全台，送出逾百萬張，今年推出新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，特邀書法家王振邦親題，將TEAM TAIWAN 字形融入台灣的島嶼輪廓中，今天是首發日，下午在台中市南屯區水安宮廣場發送，更是吸引逾8000人大排長龍領春聯，展現高人氣。

蔡其昌今天一早在家鄉台中清水親自首發，吸引逾2000人排隊，排隊人龍一度蔓延周邊路，排第一個的民眾在今天凌晨三時就來排，下午移師水安宮前廣場發送，更湧入超過8000人排隊領取，合計首日便發送兩萬張春聯；現場民眾爭相合影簽名，或帶職棒相關紀念品求簽名，場面氣氛沸騰，立委何欣純、教育部次長張廖萬堅、議員何文海、林祈烽、張耀中等人也都出席同樂。

蔡其昌表示，每年都會準備春聯與鄉親分享新春喜氣，去年適逢台灣隊在12強賽勇奪冠軍，讓「台灣尚勇」的精神深植人心，也引起全國熱潮。今年推出的 「Team Taiwan 尚勇」2026 限定版，承載的不僅是新春的祝福，更是台灣人的自信與驕傲，盼每位民眾在新的一年都能將這份「Team Taiwan」的勇氣帶回生活中，一起尚勇。

蔡其昌說，想不到新版春聯同樣引起大批民眾敲碗爭相索取，因此選在今天回到家鄉清水及台中共舉辦兩場親發活動，要把新年祝福親自交到大家的手中。

蔡其昌指出，為了滿足全國民眾的需求，明天中午11時起，全國319個免費公開索取點將同步開放領取，詳細資訊將公布在他的社群平台上，邀請所有喜歡這張春聯的民眾，可前往鄰近的公開索取點踴躍領取，共同感受「Team Taiwan尚勇」的台灣精神與新春喜氣。

立委蔡其昌（右二）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引民眾爭相索取，並與他合影。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌（右二）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引民眾爭相索取，並與他合影。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌（右）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引民眾爭相索取，並與他合影。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌（右）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引民眾爭相索取，並與他合影。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌（左二）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引民眾爭相索取，並與他合影。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌（左二）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引民眾爭相索取，並與他合影。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌（左二）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引民眾爭相索取，展現高人氣。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌（左二）今天下午台中水安宮廣場發送新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引民眾爭相索取，展現高人氣。圖／蔡其昌提供

春聯 蔡其昌

延伸閱讀

年節腳步逼近 藍綠兩陣營熱門台中市長參選人街頭發春聯拚人氣

披TeamTaiwan尚勇戰袍回鄉 蔡其昌子弟兵曾奕豪角逐嘉義市議員

「台灣尚勇」春聯來了 蔡其昌首印30萬份全台同步發放

中職／點出布坎南事件調查難處 蔡其昌有更關心的事

相關新聞

行政院跨部會合作3策略 國土署：加速營建剩餘土石方去化

土方之亂持續，行政院為解決業者因應土方去化面臨的困難，行政院長卓榮泰昨邀環境部、交通部、經濟部、內政部等部會研商，確認從...

TeamTaiwan春聯好夯！蔡其昌春聯首發萬人領取 明起全國319處同步領取

中華職棒會長、立委蔡其昌去年發的「台灣尚勇」春聯風靡全台，送出逾百萬張，今年推出新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，...

影／回歸九二共識、反對台獨 鄭麗文：兩岸立刻融冰和解

外界關注國共論壇重啟進度，國民黨主席鄭麗文今天談到兩岸互動說，回歸九二共識，反對台獨，馬上就可以迎來兩岸和解、融冰、和平...

陳佩琪突爆賴總統「捐款超過所得」 柯文哲：下次帶她出門免得製造麻煩

民眾黨創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌今到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲被問到夫人陳佩琪臉書質疑賴清德總統...

避免被扣獨擋軍費特別預算帽子 國民黨也已在草擬黨版條例

針對1.25兆軍費條例，民眾黨主席黃國昌將自提黨版。有藍委憂心，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，不然會獨自被扣上...

國民黨睽違9年首發年終 李乾龍：鄭麗文體念同仁抗惡罷辛勞

國民黨主席鄭麗文去年11月就任，今年將迎來任內第一個農曆新年。據了解，黨中央規畫發給黨工年終獎金，舉辦摸彩尾牙，要讓黨工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。