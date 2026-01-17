快訊

影／回歸九二共識、反對台獨 鄭麗文：兩岸立刻融冰和解

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）今天受訪說明國共論壇進度。圖／國民黨高雄市黨部提供
外界關注國共論壇重啟進度，國民黨主席鄭麗文今天談到兩岸互動說，回歸九二共識，反對台獨，馬上就可以迎來兩岸和解、融冰、和平，她強調，這樣的立場也是全世界共識，並重申兩岸交流攸關台海和平穩定，更是國際社會高度關切的議題。

鄭麗文指出，已多次對外說明，兩岸和平穩定不只是台灣內部的議題，而是全世界都高度關注的共同關切。她指出，台海絕對不能夠發生戰事，直言自己幾乎每天都會接待外國友人、外賓與駐華使節，都是一致的心情，現階段沒有任何一個國家希望台海會兵凶戰危、有軍事衝突。

鄭麗文說，台灣身處第一線，首當其衝，不希望下一代上戰場，更不希望台灣淪為戰場，全力開創任何有助於兩岸和平的契機，都是在台灣任何一個政黨責無旁貸的責任。

被問國共論壇遭質疑親中，鄭麗文不諱言，只有不負責任、自私自利的政黨，才會不顧台灣人的死活，刻意挑起對立，挑起兩岸的對立或戰火，她強調，台灣的政治人物有責任嘗試為兩岸和平創造條件，而中國國民黨一直在努力。

談到兩岸互動的具體方向，鄭麗文說，這一點都不困難，只要回歸九二共識，反對台獨，不需要任何多加的條件，馬上就可以迎來兩岸的和解、融冰、和平，並指這樣的立場也是全世界的共識。

她進一步提到，台灣多年來觀光旅遊業景氣低迷，現在台灣苦哈哈，已經慘澹了這麼多年的觀光旅遊業，各界都期待兩岸能夠春暖花開，她強調，推動兩岸交流不是一個零和遊戲，更不是選邊站遊戲，將兩岸互動簡化為選邊站，都是錯誤的假設。

鄭麗文最後說，台灣自二次世界大戰結束後，與國際社會尤其美國關係堅不可破，推動兩岸和平並不與國際關係相衝突，既沒有選邊站、也不是零和遊戲，台灣期待的是共好雙贏，區域政治能夠穩定發展，確保台灣不會變為棄子、不是籌碼，而是一個締造和平的積極行動者。

她強調，有關兩岸交流、對話或任何相關活動，只要有確定，一定會在第一時間，公開向大家說明。

鄭麗文 國共論壇 兩岸交流

