陳佩琪突爆賴總統「捐款超過所得」 柯文哲：下次帶她出門免得製造麻煩

民眾黨創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌今到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲被問到夫人陳佩琪臉書質疑賴清德總統歷年捐款金額超過所得。對此，柯回應，下次會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」

柯文哲被媒體問到夫人陳佩琪在臉書發文，指稱賴清德總統歷年捐款金額超過所得，希望檢調單位釐清金流。對此，柯回應，現在家裡最反對民進黨的不是柯文哲，而是陳佩琪，下次會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」

立委張啓楷說，他和陳佩琪在很早之前就有「輔選之約」，在上一次柯文哲競選總統時，陳佩琪已經答應要為他輔選站台，兩人當時在宣傳車上的約定，他一直都記得，也在上周聯繫陳佩琪，邀請競選總幹事夫人一起到嘉義。

黃國昌在媒體聯訪時透露，他對嘉義市選舉保持樂觀態度，相信張啓楷過去的努力有目共睹，尤其在立院表現亮眼，和對手民進黨嘉義市長參選人王美惠天差地別，相信民主聖地嘉義人會做出最好、最明智的選擇，最好的選擇就是張啓楷。

民眾黨創黨主席柯文哲（右）、黨主席黃國昌（左）今天到嘉義市掃街，為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（中）輔選。記者黃于凡／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（右）輔選。記者黃于凡／攝影