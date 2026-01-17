快訊

陳佩琪突爆賴總統「捐款超過所得」 柯文哲：下次帶她出門免得製造麻煩

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左一）、妻子陳佩琪（右二）。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
民眾黨前主席柯文哲（左一）、妻子陳佩琪（右二）。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

民眾黨創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌今到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲被問到夫人陳佩琪臉書質疑賴清德總統歷年捐款金額超過所得。對此，柯回應，下次會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」

柯文哲被媒體問到夫人陳佩琪在臉書發文，指稱賴清德總統歷年捐款金額超過所得，希望檢調單位釐清金流。對此，柯回應，現在家裡最反對民進黨的不是柯文哲，而是陳佩琪，下次會把陳佩琪帶出門，「免得我不在家的時候，陳佩琪就開始寫臉書，製造我的麻煩。」

立委張啓楷說，他和陳佩琪在很早之前就有「輔選之約」，在上一次柯文哲競選總統時，陳佩琪已經答應要為他輔選站台，兩人當時在宣傳車上的約定，他一直都記得，也在上周聯繫陳佩琪，邀請競選總幹事夫人一起到嘉義。

黃國昌在媒體聯訪時透露，他對嘉義市選舉保持樂觀態度，相信張啓楷過去的努力有目共睹，尤其在立院表現亮眼，和對手民進黨嘉義市長參選人王美惠天差地別，相信民主聖地嘉義人會做出最好、最明智的選擇，最好的選擇就是張啓楷。

民眾黨創黨主席柯文哲（右）、黨主席黃國昌（左）今天到嘉義市掃街，為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（中）輔選。記者黃于凡／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右）、黨主席黃國昌（左）今天到嘉義市掃街，為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（中）輔選。記者黃于凡／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（右）輔選。記者黃于凡／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（右）輔選。記者黃于凡／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷輔選。記者黃于凡／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷輔選。記者黃于凡／攝影

陳佩琪 嘉義市選舉 柯文哲

相關新聞

避免被扣獨擋軍費特別預算帽子 國民黨也已在草擬黨版條例

針對1.25兆軍費條例，民眾黨主席黃國昌將自提黨版。有藍委憂心，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，不然會獨自被扣上...

陳佩琪突爆賴總統「捐款超過所得」 柯文哲：下次帶她出門免得製造麻煩

民眾黨創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌今到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。柯文哲被問到夫人陳佩琪臉書質疑賴清德總統...

國民黨睽違9年首發年終 李乾龍：鄭麗文體念同仁抗惡罷辛勞

國民黨主席鄭麗文去年11月就任，今年將迎來任內第一個農曆新年。據了解，黨中央規畫發給黨工年終獎金，舉辦摸彩尾牙，要讓黨工...

陸主辦今年APEC 外交部：嚴正要求尊重我國平等參與權利

今年的亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，外交部長林佳龍16日主持第35次「參與亞太經濟合作（APEC）策略小...

「王子犯法與庶民同罪」 陳佩琪指控賴總統財產來源不明

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪日前發文指控賴清德總統財產來源不明，陳佩琪今說，王子犯法與庶民同罪，司法雙標是最大傷害，她質...

台大百年會變「都更地王」？文資恐淪數位檔案

台大2年後將迎來百年校慶，系列活動主軸訂為「反思‧100‧傳承」，顯然要凸顯這所台灣最高學府立於百年長河上，回望歷史、承先啟後的格局與氣勢。只可惜，從台大現任總務長近來對校內文資的發言，似乎透露最好先推翻台大文化記憶、重新來過的企圖，不見反思，也無傳承。

