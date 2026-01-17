影／新北、嘉義首長提名最新進度 鄭麗文：協調不成不代表整合不成

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨主席鄭麗文今天到高雄參加革命實踐研究院高雄場課程，強調目前各選區的提名會先以協調為優先，協調不成再初選，藍白合也一樣。記者徐白櫻／攝影
國民黨革命實踐研究院高雄場課程今天登場，黨主席鄭麗文針對尚未產生縣市長提名人選的選區表示，各選區以協調為優先，協調不成再以初選決定人選，協調不成不是整合不成；藍白合也是如此，嘉義市會先決定國民黨人選之後再與民眾黨協調，若協調不成進行公開民調。

國民黨新北、台中及嘉義等縣市首長提名人選未定，且部分涉及藍白整合問題。黨主席鄭麗文今天被問及新北傳出劉和然民調超車李四川、民眾黨張啟楷宣布參選嘉義市長等情況如何整合？

鄭麗文表示，國民黨一定是一個尊重制度的政黨，所以不管每個選區的狀況如何，都會按照中央黨部所公布的提名辦法，按照步驟一步一步地走，所以基本上每個選區都是以協調為優先，協調不成不是整合不成，這不一樣，協調不成就是說沒有辦法透過內部協調來決定人選，那麼就會進行初選。

鄭麗文指出，任何沒有辦法透過協調來產生候選人的選區，如現在新竹縣確定進行初選，就會回歸黨提名辦法進行初選，剛剛提到的幾個選區皆是如此。

鄭麗文強調藍白合部分也是一樣，她表示，等到國民黨的參選人確定產生之後，會立即跟民眾黨開始進行兩黨的平台，也是一樣，先透過協調，透過兩黨都同意的公平公開機制，最後也有可能公開民調來進行最後藍白的整合，譬如嘉義市是如此，國民黨會先決定提名同志後，立即與民眾黨進行協調步驟。

