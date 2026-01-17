避免被扣獨擋軍費特別預算帽子 國民黨也已在草擬黨版條例

針對1.25兆軍費條例，民眾黨主席黃國昌將自提黨版。有藍委憂心，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，不然會獨自被扣上一直擋軍費的紅帽子。另有藍委說，此建議並未獲得黨團成員廣泛回響，因軍費牽涉美方與國防，黨團還需與黨中央溝通。不過，據了解，國民黨中央早有準備，黨版已經在草擬當中。

民眾黨立院黨團計畫在下周一，國防部長顧立雄赴立院國防外交委員會報告1.25兆軍費預算所涵蓋的範圍跟項目後，才會將民眾黨版軍費特別條例做最後定稿，因此，民眾黨版不會納入下周二立院程委會的議程草案，民眾黨也不會支持讓院版付委。

由於民眾黨主張，認同要提升國防實力，但不能買什麼都不知道，到貨期程還一再拖延。據悉，民眾黨版將限縮軍費總預算及期程，包括以美國國務院公布軍購為準、計畫不應拉至8年，預算編列應在賴清德總統任期之內，以及明確對到貨的期程規範等。

對於民眾黨團的積極，也讓部分藍委感到憂心，黃國昌必然是因赴美在美方說明後，對軍費特別條例有新的「認識」，但就算民眾黨不認同政院版，軍費議題仍與民進黨產生交集，更展現民眾黨對軍費議題的積極性；反倒是國民黨，如果沒有版本，加上月底有國共論壇，恐被扣上一直擋軍費被扣紅帽子。這名藍委說，正因如此，有藍委建議提出黨版，但卻未在黨團內部被廣泛討論，不了了之。

另有藍委透露，總預算如何攻防，黨團還能自己決定，但牽涉到美方、國防，就需黨中央與黨團一起決定，而黨中央目前尚未定調，不急於一時提案，「先讓子彈再飛一會兒。」

而所謂的黨中央尚未定調，並非是還沒決定是否提黨版，而是黨版要採取如政院版的總額包裹版，還是依照武器分項提出多個條例；且內容要採取分年度期程管制，還是分武器類型管制，都有待國防部說明後，才會端出國民黨自己的版本。