快訊

生日當天釀人倫悲劇！美11歲男童「為了拿回Switch」槍殺父親

繼承股票繼續賺股息？6大雷區千萬別踩！她勸媽媽賣零股「避開大麻煩」賺20萬

唐從聖愛女驚爆被霸凌！同學人身攻擊還咒她「全家死光」

避免被扣獨擋軍費特別預算帽子 國民黨也已在草擬黨版條例

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院會去年通過預算規模高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，在野黨立委數度殺至今未能交付委員會審查。圖／聯合報系資料照片
行政院會去年通過預算規模高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，在野黨立委數度殺至今未能交付委員會審查。圖／聯合報系資料照片

針對1.25兆軍費條例，民眾黨主席黃國昌將自提黨版。有藍委憂心，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，不然會獨自被扣上一直擋軍費的紅帽子。另有藍委說，此建議並未獲得黨團成員廣泛回響，因軍費牽涉美方與國防，黨團還需與黨中央溝通。不過，據了解，國民黨中央早有準備，黨版已經在草擬當中。

民眾黨立院黨團計畫在下周一，國防部長顧立雄赴立院國防外交委員會報告1.25兆軍費預算所涵蓋的範圍跟項目後，才會將民眾黨版軍費特別條例做最後定稿，因此，民眾黨版不會納入下周二立院程委會的議程草案，民眾黨也不會支持讓院版付委。

由於民眾黨主張，認同要提升國防實力，但不能買什麼都不知道，到貨期程還一再拖延。據悉，民眾黨版將限縮軍費總預算及期程，包括以美國國務院公布軍購為準、計畫不應拉至8年，預算編列應在賴清德總統任期之內，以及明確對到貨的期程規範等。

對於民眾黨團的積極，也讓部分藍委感到憂心，黃國昌必然是因赴美在美方說明後，對軍費特別條例有新的「認識」，但就算民眾黨不認同政院版，軍費議題仍與民進黨產生交集，更展現民眾黨對軍費議題的積極性；反倒是國民黨，如果沒有版本，加上月底有國共論壇，恐被扣上一直擋軍費被扣紅帽子。這名藍委說，正因如此，有藍委建議提出黨版，但卻未在黨團內部被廣泛討論，不了了之。

另有藍委透露，總預算如何攻防，黨團還能自己決定，但牽涉到美方、國防，就需黨中央與黨團一起決定，而黨中央目前尚未定調，不急於一時提案，「先讓子彈再飛一會兒。」

而所謂的黨中央尚未定調，並非是還沒決定是否提黨版，而是黨版要採取如政院版的總額包裹版，還是依照武器分項提出多個條例；且內容要採取分年度期程管制，還是分武器類型管制，都有待國防部說明後，才會端出國民黨自己的版本。

軍費 民眾黨 國防部

延伸閱讀

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

黃國昌將自提國防特別條例 民進黨：盡速審查才是正道

卓榮泰要國防部澄清1.25兆軍購質疑 黃國昌嗆「遮掩謊言非常可恥」

王定宇指AIT肯定軍購特別預算打臉民眾黨 黃國昌反嗆角色認知錯亂

相關新聞

國民黨睽違9年首發年終 李乾龍：鄭麗文體念同仁抗惡罷辛勞

國民黨主席鄭麗文去年11月就任，今年將迎來任內第一個農曆新年。據了解，黨中央規畫發給黨工年終獎金，舉辦摸彩尾牙，要讓黨工...

陸主辦今年APEC 外交部：嚴正要求尊重我國平等參與權利

今年的亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，外交部長林佳龍16日主持第35次「參與亞太經濟合作（APEC）策略小...

避免被扣獨擋軍費特別預算帽子 國民黨也已在草擬黨版條例

針對1.25兆軍費條例，民眾黨主席黃國昌將自提黨版。有藍委憂心，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，不然會獨自被扣上...

「王子犯法與庶民同罪」 陳佩琪指控賴總統財產來源不明

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪日前發文指控賴清德總統財產來源不明，陳佩琪今說，王子犯法與庶民同罪，司法雙標是最大傷害，她質...

台大百年會變「都更地王」？文資恐淪數位檔案

台大2年後將迎來百年校慶，系列活動主軸訂為「反思‧100‧傳承」，顯然要凸顯這所台灣最高學府立於百年長河上，回望歷史、承先啟後的格局與氣勢。只可惜，從台大現任總務長近來對校內文資的發言，似乎透露最好先推翻台大文化記憶、重新來過的企圖，不見反思，也無傳承。

蔣萬安上海快閃談民國民主 8分鐘展現藍營新世代風格

在兩岸氣氛緊繃之際，蔣萬安以「上海快閃」4小時方式出席雙城論壇，8分鐘不看稿致詞，至今仍引爆熱議，連北一女國文老師都與學生分享，從城市治理談起，連結民國脈絡與民主價值，展現不同於過往藍營政治人物的表達風格。相關片段在 Bilibili 等平台被轉傳討論，帶動網路聲量快速升溫，也讓不少對岸與台灣年輕族群首次注意到他的論述方式，這種風格是否只是一次性的亮相，或會成為他未來對外表述的固定語言，已開始引發政壇討論熱度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。