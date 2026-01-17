聽新聞
國民黨睽違9年首發年終 李乾龍：鄭麗文體念同仁抗惡罷辛勞
國民黨主席鄭麗文去年11月就任，今年將迎來任內第一個農曆新年。據了解，黨中央規畫發給黨工年終獎金，舉辦摸彩尾牙，要讓黨工今年可以過個好年。副主席兼秘書長李乾龍受訪證實，他說，將按照黨工的薪水，有3分之1到2分之1發放。
「不當黨產處理委員會」2016年8月31日成立，透過行政手段，凍結國民黨產，只能動支些微部分，以支付黨部開銷和黨工薪水，一時令國民黨陷入財務困難。黨工待遇也因此大幅縮水。
自2016年以來，國民黨已連9年未曾發放年終獎金，去年雖未發年終，但以1萬元的禮券紅包取代，舉辦摸彩尾牙。據了解，今年將「終9」，睽違9年後首度發給黨工年終獎金，也循例舉辦摸彩尾牙。
李乾龍證實今年會發年終。他說，黨工很辛苦，尤其去年經過大罷免，新主席也是體念大家的辛勞，聊表心意辦個尾牙，也不算是年終獎金，是發個慰問金。
李乾龍表示，發放比例是按黨工的薪水，有3分之1到2分之1這樣發放，沒有辦法全薪。
