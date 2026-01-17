陸主辦今年APEC 外交部：嚴正要求尊重我國平等參與權利

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
外交部長林佳龍16日主持第35次「參與亞太經濟合作（APEC）策略小組」跨部會會議。圖／外交部提供
今年的亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，外交部林佳龍16日主持第35次「參與亞太經濟合作（APEC）策略小組」跨部會會議。外交部表示，嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實遵守APEC規則、慣例及實踐，尊重我國平等參與APEC的基本權利。

林佳龍16日主持參與APEC策略小組跨部會會議，外交部表示，來自超過20個政府部會及單位共約130位代表與會，會中就我政府推動參與APEC的整體策略方向及優先議題領域深入交換意見。此外，我國3位「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）代表-宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵也應邀出席，除分享在ABAC推動相關倡議的經驗，並就如何強化公私協力提供建言。

林佳龍表示，APEC是亞太地區最重要的經貿論壇，所關注的議題多元廣泛。其中，科技、數位、智慧醫療及反詐騙等都與我政府施政重點高度契合，我國也積極在APEC做出具體貢獻。APEC近年高度重視公私協力，期盼各部會加強與產業界在APEC的合作，善用我國私部門豐沛的能量，協力推動「總合外交」，積極落實賴清德總統「經濟日不落國」的政策願景。

林佳龍指出，歷經9個月的努力，外交部終於促成在APEC設立「未來健康照護子基金」，這也是我國近10年來首度在APEC成功推動的大型倡議。期許各部會積極善用該子基金在台灣舉辦相關會議及活動，分享我國在數位健康及智慧醫療方面的卓越成果，彰顯「Taiwan Can Help」及「Taiwan Can Lead」，並為我國業者創造商機。

外交部表示，各部會代表感謝外交部長期以來在參與APEC方面所提供的各項協助，同意未來將積極落實跨部會協調整合及公私協力，進一步提升台灣在APEC的能見度及影響力。

外交部指出，台灣於1991年加入APEC成為完全會員，至今已邁入第35年，歷年來都在對等基礎上與其他會員交流互動，所有會員平等參與也成為APEC的核心原則，此一原則更於2024年及2025年獲所有APEC會員共識支持，納入雙部長年會（AMM）的聯合聲明。

外交部表示，中國在2024年的APEC「經濟領袖會議」（AELM）期間，也以書面向APEC會員保證將確保所有與會人員的人身安全。因此，外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實遵守APEC規則、慣例及實踐，尊重我國平等參與APEC的基本權利，並確實保障我國與會人員的人身安全。

