「王子犯法與庶民同罪」 陳佩琪指控賴總統財產來源不明

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
台北市前市長柯文哲（前左）與其妻子陳佩琪（前右）。本報資料照
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪日前發文指控賴清德總統財產來源不明，陳佩琪今說，王子犯法與庶民同罪，司法雙標是最大傷害，她質疑是沒有錯的，雖然北檢都沒回應，但期待他們有所動作 ，「大家也呼籲北檢不要雙標」。

陳佩琪日前臉書發文指出，賴清德過去30年捐款達1億，平均一年捐330萬，質疑市長薪水以20萬計算，加太太的算每月8-9萬，一年收入扣掉繳稅，等於全年收入全捐贈出去？甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？

陳佩琪今輔選北市議員參選人許甫，被媒體問到指控賴清德發文，她表示，北檢查他們財產來源不明，也沒有問過他們，北檢直接在政論節目聽柯黑名嘴講一講，就來搜索羈押，更何況賴清德的捐贈超過他們夫妻的薪水是事實。

她說，北檢若對總統比較禮遇，至少也要傳總統去問，不然就是搜索羈押，與他們一樣待遇，王子犯法與庶民同罪，司法雙標是最大傷害，她質疑是沒有錯的，雖然北檢沒反應，但期待他們有動作 。

她也強調，會繼續寫臉書，雖然沒人去回應她的不平，但只會繼續再寫，要讓大家知道去年一整年如何受到汙衊。

