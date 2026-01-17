與蘇巧慧民調縮小？何時表態參選？ 李四川回應曝光

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川今早被問及新北市選情。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川今早被問及新北市選情。記者邱書昱／攝影

台北市議會議長戴錫欽昨上廣播節目提到新北市選情，民進黨對手蘇巧慧與北市副市長李四川民調逐漸縮小。李四川今早出席活動受訪，被問及表態參選時間。他說，尊重黨部的機制，現在就是一月底把輝達簽約完成，

李四川表示，黨部決定好了以後，如果要他承擔，「那什麼時間，我大概就會參加所有該有的活動。」至於是否有個人時間表？他說，沒有所謂的時間表，現在最重要的還是要在一月底把輝達簽約完成，把所有的工作該做的做完後，再來考慮其他事情。

媒體追問，戴錫欽提到整合要加快，否則對手、民進黨參選人蘇巧慧挖牆角？是否新北有基層已有擔憂的聲音，希望更加？李四川說，黨有黨的機制，尊重黨該有的機制；而選舉當然有該有的步驟，那國民黨有的機制，還是會完成機制再來活動。

媒體也問到，國民黨中央是否有約時間了？李四川表示，不，現在還是由黨來協調，那原則上看黨的本身機制。

另外，台北市長蔣萬安也被問及相關議題，他說，現在離選舉還有很長一段時間，專注市政，今天也是台北隊一年一度的策勵營，透過一整天跨局處大家共同討論打破框架聚焦議題凝聚共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，照顧好每位市民。

