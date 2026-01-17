頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

快訊

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
近日傳出柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，但夫妻都否認。本報資料照片
民眾黨前黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳珮琪今表示，民眾黨主席黃國昌曾問過她要不要選一個公職，但從沒說要選台北市長，她也滿驚訝，不知消息從哪裡來，她連選公職的意願都沒有，更何況北市是困難、複雜選區。

陳佩琪今陪民眾黨松山、信義區市議員擬參選人許甫到信義區吳興商圈、市場拜票，陳還帶著購物袋來採買新鮮蔬菜，希望幫助農民，同時間柯文哲則南下嘉義市輔選市長參選人張啓楷。

被問到兩人南北分進合擊，陳佩琪說，主要是嘉義比較遠，她的體力以北部參選人為主。

至於最近頻傳選北市長，媒體也問到是否扮演最強母雞？她說，黃國昌還沒講到這個，她跟柯文哲私下聊天也沒說要選任何公職，「跟先生談過很多次，都以輔選為主，不知為何最近媒體說要選台北市長？」

許甫說，與其說陳佩琪最強母雞，更是最強母親，不只是小兒科醫師、全職婦女，照顧小朋友又幫丈夫挺身而出。

媒體問到是否也希望市長蔣萬安站台？許甫說，台北市長提名尊重黨中央安排，但還未有消息；若蔣萬安願意來各種活動，他也很樂意歡迎，「若能幫候選人加分，都是一件好事」。

