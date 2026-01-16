想跟總統「咬耳朵」？盧秀燕蓋會展中心喊窮 賴總統：過去沒緣份參與

台中國際會展中心今年首展「2026台中百工百業博覽會」今開幕，市長盧秀燕當面向賴清德總統「喊窮」表示，這棟一期東側展館是由台中市政府花88億自地建建很辛苦，盼跟總統「咬耳朵」，爭取補助二期經費。賴總統更正說「土地是國防部給的」，但「中央地方不分彼此」，「過去沒有緣份一起參與，未來希望能夠共襄盛舉！」

外貿協會表示，台中國際會展中心一期東側展覽棟去年底試營運，今年已有52檔展覽預約、30場活動及266場會議，共2360攤位；二期西側展館約2100攤，由經濟部全額編列總經費60.31億，拍板2027年4月開工，力拚2029年完工開展；東、西側展館加起來共可提供約4460攤位，打造全國最大展覽園區，帶領台灣隊搶攻國際訂單。

盧秀燕說，台中市府耗資88億自地自建台中國際會展中心一期東側展館，這是中部人30年來的夢想，因為我們希望有自己的會展中心可以拚經濟，這塊地價值超過百億，沒有中央補助款、沒有地方投資，「我們真的很辛苦！」

盧秀燕指出，「我前兩天才知道，原來我沒有跟賴總統咬耳朵」，「所以總統待會拜託讓我咬一下耳朵啊！」因為台中接下來還要蓋二期，不過我們再也沒有錢了。

賴總統致詞時回應，一期台中市政府自立自建，希望二期中央能夠協助。年輕人常講一句話，「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉。」他也更正盧秀燕的說法，強調「土地是國防部給的」，後又說，中央地方不分彼此，為了台灣的經濟發展，我們都應該要團結合作，讓台灣的經濟產業能夠更多往前走。

主辦單位台中市商業會理事長謝豐享說，這屆台中百工百業博覽會今起4天，集結50個同業公會、日本等7個國家，規畫680展攤，內容多元。除深受民眾期待的年貨大展外，也整合觀光旅遊展、國際新車展示區、數位AI家電展等主題展區，歡迎民眾趕快到官網索取免費門票，預計可達逾10萬人次入場、創造3億元消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。