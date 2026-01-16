高鐵延伸宜蘭案爭議不斷 鐵道局5大QA釋疑

高鐵延伸宜蘭案在網路上有不少錯誤資訊，鐵道局今天公布5大QA釋疑，呼籲各界秉持專業，理性討論。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲政府喊卡。

由於網路上仍有不少錯誤資訊，交通部鐵道局今天發布新聞稿，提出5大QA，要讓民眾更了解高鐵延伸宜蘭案。

A：所稱全長約 36 公里的直鐵方案，因直接穿越翡翠水庫集水區，已於95年環評審議程序遭正式否決。鐵道局表示，北宜直鐵穿越翡翠水庫集水區路線方案經過10幾年的討論，不論是地方政府、翡翠水庫管理局以及環保團體都強烈反對。若採避開集水區的直鐵路廊方案，鐵道局說，全長則是約53公里，行車時間直鐵台北到宜蘭為56-64分鐘，高鐵台北到宜蘭為28分鐘。

Q：直鐵建設成本最低？

A：經工程專業估算，按目前營建物價指數及相同條件，直鐵為新台幣2220億元，約為高鐵造價的2/3。鐵道局說，公共工程計畫因評估或核定時間點不同，經費會受到通膨、物價與工程條件等變動影響，相較之下，高鐵延伸宜蘭計畫總經費為3521億元，在目前物價與工程條件下相比其他計畫屬於合理水準，並無特別偏高。

Q：直鐵整合現有交通網，不用轉車接駁？

A：旅客出行目的地不盡相同，無論搭乘直鐵或高鐵，均須透過轉乘抵達目的地。

Q：直鐵興建時間最短，比高鐵提早2到5年完工？

A：直鐵完工通車12.5年，高鐵11年，且直鐵方案最長隧道達15.2公里，較高鐵方案最長隧道8公里更長且施工難度更高，含設計、施工及履勘時間，估算完工通車時間約12.5年，較高鐵11年更長。

Q：直鐵未來可以升級為高鐵？

A：南港車站台鐵位於B3層無法銜接現有B1層高鐵，且兩者軌距、系統皆不同。如欲升級將造成極大的工程挑戰與困難且直鐵需停駛，造成直鐵營運中斷。