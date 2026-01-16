立委推動物版小橘書 災難時助毛孩避難急救

快訊

中央社／ 台北16日電

民進黨立委吳沛憶與獸醫師公會全國聯合會及民團沃草合作編纂動物版小橘書「動物夥伴防災避災手冊」，今天舉行發布記者會，希望民眾學習在災難時與動物防災避難的相關知識，共同為台灣增加韌性。

民進黨立委吳沛憶今天與獸醫師公會全國聯合會、獸醫內科醫學會、沃草在立法院舉行「動物版小橘書，動物夥伴防災避災手冊發布」記者會，獸醫內科醫學會理事長鍾昇樺也現場示範如何為動物進行CPR。

吳沛憶表示，隨著國內飼養動物的家庭持續增加，面對地震、颱風等突發性災害，人與動物一起安全避難已成為防災整備不可或缺的一環。立院全民防衛連線響應國防部去年推出小橘書「全民安全指引」手冊，今天出版這本動物夥伴防災避難手冊，提供大家協助動物們防災的知識。手冊可在網路自由下載，也透過獸醫師公會配送到動物醫院診所，歡迎民眾索取。

民進黨立委蘇巧慧指出，現在的社會，寵物已是家人一份子，這本手冊提供實用的動物防災避難原則、方式，不只要給有寵物的人看，沒有寵物的人也可以了解，在災難發生時和動物相處，一起為台灣增加韌性。

民進黨立委莊瑞雄說，這本其實就是在講「有準備」。他本人養很多動物，即使如此，這本手冊的內容很多他也不知道，何況是沒有涉獵或沒有養動物的一般民眾，今天有這本防災避難手冊，對所有人都是福音，呼籲民眾趕快下載，提供大家的寵物更好的保護，並及早有所準備。

農業部動保司長江文全表示，農業部從109年起就把動物防災列入很重要的工作，也規劃出版寵物防災宣導手冊，及畜牧場的災害應變手冊。此外，在動物救援方面，透過與各縣市協調，納入防災計劃，在實務上去整合救援，與動物福利平衡兼顧。他樂見動物夥伴避難手冊出版，讓大家有準備，一旦事情發生知道如何因應，減少不必要的傷亡與損失。

中華民國獸醫師公會理事長譚大倫說，這本小橘書內容包含在發生災難之前，該怎麼去做，事前準備哪些東西，當災難發生了之後，又該怎麼處理。書中也講到動物的CPR，怎麼幫動物止血，避難期間又要去如何幫助動物，災後幫助動物復元等。

沃草營運長洪國鈞說，沃草過去幾年陸續出版「公民行動指南」、「積極行動指南」2本民間版民防手冊，全民防衛不是要每個人都上戰場，是讓每個人與家庭，能有基本保護自己的能力，提升國家、社會韌性，降低災難造成的傷害，讓敵人不敢輕易進犯。今天這本手冊可以成為更多家庭的實用工具。

