影／立法院成立FOIP促進會 邱志偉：加強印太各國合作

立法院上午成立立法院推動FOIP（Free and Open Indo-Pacific，自由開放的印太）促進會，發起人民進黨立委邱志偉表示， FOIP將加強印太各國合作關係，對抗影響區域穩定的國家，保護印太各國的安全、技術主權，及供應鏈安全的合作。立法院上午舉行「立法院推動FOIP（Free and Open Indo-Pacific，自由開放的印太）促進會」成立記者會，除了立委外，包括日本、印度、澳洲等駐台代表也出席與會。

邱志偉表示，地緣政治重心已經由從亞太轉向印太，FOIP是將軍事同盟安全合作概念，擴充到供應鏈、經濟安全與技術主權等相關合作。台灣所扮演的角色非常重要，台灣海域也是FOIP的生命線，如果台海現狀被武力改變，印太安全跟經濟連結將被攔腰切斷。