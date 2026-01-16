遭徐欣瑩質疑球員兼裁判 黨部主委陳見賢：領表登記請假

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨爭取新竹縣長提名的陳見賢團隊今表示，靜待國民黨黨中央公告初選正式時程，陳見賢將領表登記，亦將遵照初選規範，請假新竹縣黨部主委之職務。圖／陳見賢團隊提供
國民黨二度協調新竹縣長提名，會中決定採「7成民調、3成黨員投票」，同黨爭取縣長提名的徐欣瑩喊不公，喊話應採全民調，並直指陳見賢身為黨部主委身分球員兼裁判。對此，陳見賢團隊今表示，陳見賢領表登記會請假，公平競爭。

2026九合一選舉

陳見賢發言人田芮熙表示，國民黨依縣市長選舉提名相關辦法規定，啟動新竹縣長提名「協調機制」，盼促成團結勝選。經2次協調會議，憾未能整合，因此由黨中央正式啟動「初選機制」。陳見賢將全力投入初選，遵照國民黨的制度與規定，爭取新竹縣長提名，懇請各界支持。

田芮熙指出，外界所稱的「七三制」為國民黨重大公職提名、行之有年的正式制度，均依據「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理。協調過程中，各方表達不同意見，屬民主政治的常態。協調若成功，自可產生提名人選；協調未果，黨中央即啟動初選「七三制」，正是國民黨制度本身早已明文設計的程序，「任何人都不應該在參加協調後，又抗拒初選機制」。

田芮熙表示，民主機制建立於法治精神之上，民主與法治為政黨運作最基本的原則。制度存在的目的，在於確保提名程序的正當性、公平性與一致性，避免個人意志影響政黨整體運作與組織紀律，造成一邊享有制度所賦予的政治身分與資源，一邊卻批評、凌駕制度。

田芮熙強調，後續將靜待國民黨黨中央公告初選正式時程，陳見賢將領表登記，亦將遵照初選規範，請假新竹縣黨部主委之職務，全程秉持「依法、依規、依制度」的原則，接受公平競爭。

