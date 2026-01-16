快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

公視法修正 董事任期屆滿未及改聘時不可延任

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院今天三讀修正「公共電視法」，刪除原本公視董事任期屆滿且未選出新董事時可延任的條款，避免出現因行政院未提名人選而長期延任狀況。圖／聯合報系資料照片
立法院今天三讀修正「公共電視法」，刪除原本公視董事任期屆滿且未選出新董事時可延任的條款，避免出現因行政院未提名人選而長期延任狀況。圖／聯合報系資料照片

立法院今天三讀修正「公共電視法」，刪除原本公視董事任期屆滿且未選出新董事時可延任的條款，避免出現因行政院未提名人選而長期延任狀況。

第7屆公視董監事任期屆滿至今已逾半年，國民黨、民眾黨立委質疑行政院延遲提名，因此提案修正「公共電視法」第16條，將原本公視董事任期屆滿未及改聘時，可延任至新聘董事就任的條文刪除，若未於公視董事任期屆滿6個月前提名新人選，或原提名人選經審查委員會否決後，於1個月內未再行提名，原有董事不得延長職務。

民眾黨團副總召張啓楷表示，公視董監事延任問題長期存在，在2010至2013年期間，第4屆董事延任天數甚至高達968天，行政院還曾因此被監察院糾正。

國民黨團書記長羅智強表示，新一屆公視董監事提名延宕至今已近1年，直到在野提出刪除延任條款修法後，行政院文化部才推出名單。過去行政院會請在野黨推薦公視董監事人選，這次卻連徵詢在野意見都沒有。

民進黨立委范雲表示，由於過去公視董監事審查同意門檻需達四分之三，難度過高才導致延任狀況嚴重，立院已在2023年通過修法將門檻下修至三分之二，是藍營推薦的審查委員用意識形態杯葛跨黨派文化人擔任公視董事，如今若再刪除延任條款，恐將癱瘓公視董事會。

公視 行政院 門檻

延伸閱讀

眷改條例修正 羅智強：還國防部丟包的慈仁八村50戶公道

迎戰超高齡浪潮 張啓楷拋長照3.0在地解方…重塑嘉義全齡城市

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

苗博雅指雙標「力挺、崇拜納粹」...羅智強求償500萬元 法院今開庭

相關新聞

藍白提TPASS等718億預算先行動支 立院表決逕付二讀

今年度中央總預算案持續卡關，國民黨團、民眾黨團今天在立法院聯手提案，將TPASS行政院通勤月票、勞工保險生育給付、少子女...

「台灣尚勇」春聯來了 蔡其昌首印30萬份全台同步發放

中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌去年準備「台灣尚勇」春聯，頗受好評，今年再準備30萬分新版「台灣尚勇」春聯，將於18日上午...

蘋果左擁ChatGPT右抱Gemini 為AI競爭投下變數

蘋果本周宣布與Google深度合作，未來，Siri的背後不只有ChatGPT，也將採用Gemini模型。蘋果的左擁右抱，不只讓Google股價開心的直攻天際、市值突破4兆美元，也對AI領域的競爭，投下不小變數。

公視法修正 董事任期屆滿未及改聘時不可延任

立法院今天三讀修正「公共電視法」，刪除原本公視董事任期屆滿且未選出新董事時可延任的條款，避免出現因行政院未提名人選而長期...

藍白表決通過眷改條例修正 放寬適用年限

立法院院會今日在藍白人數優勢下，表決三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」部分條文修正案，將國軍老舊眷村的認定標準，由原本限定...

馬英九珍藏多年的照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

前總統馬英九日前在臉書宣布馬英九基金會設計限量新年小物，眼尖的網友發現，影片背景的馬英九辦公室陳列的照片中，有一張是馬英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。