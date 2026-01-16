公視法修正 董事任期屆滿未及改聘時不可延任

立法院今天三讀修正「公共電視法」，刪除原本公視董事任期屆滿且未選出新董事時可延任的條款，避免出現因行政院未提名人選而長期延任狀況。

第7屆公視董監事任期屆滿至今已逾半年，國民黨、民眾黨立委質疑行政院延遲提名，因此提案修正「公共電視法」第16條，將原本公視董事任期屆滿未及改聘時，可延任至新聘董事就任的條文刪除，若未於公視董事任期屆滿6個月前提名新人選，或原提名人選經審查委員會否決後，於1個月內未再行提名，原有董事不得延長職務。

民眾黨團副總召張啓楷表示，公視董監事延任問題長期存在，在2010至2013年期間，第4屆董事延任天數甚至高達968天，行政院還曾因此被監察院糾正。

國民黨團書記長羅智強表示，新一屆公視董監事提名延宕至今已近1年，直到在野提出刪除延任條款修法後，行政院文化部才推出名單。過去行政院會請在野黨推薦公視董監事人選，這次卻連徵詢在野意見都沒有。

民進黨立委范雲表示，由於過去公視董監事審查同意門檻需達四分之三，難度過高才導致延任狀況嚴重，立院已在2023年通過修法將門檻下修至三分之二，是藍營推薦的審查委員用意識形態杯葛跨黨派文化人擔任公視董事，如今若再刪除延任條款，恐將癱瘓公視董事會。