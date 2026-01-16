馬英九珍藏多年的照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室
前總統馬英九日前在臉書宣布馬英九基金會設計限量新年小物，眼尖的網友發現，影片背景的馬英九辦公室陳列的照片中，有一張是馬英九大口吃紅豆餅，身旁的夫人周美青瞪了一眼，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。該名網友表示，「馬英九真的滿幽默的欸，到底誰會洗這種東西出來放辦公室」。
馬英九愛吃紅豆餅，時任總統常被媒體捕捉到他吃紅豆餅的畫面。這張照片他曾在情人節時在臉書公開過，指照片一直都珍藏在他的辦公室裡，因為他覺得，這就是幸福。
其他網友表示，「因為相片中有他跟兩個最愛吧，紅豆餅和老婆」、「代表他很疼老婆，也很愛老婆，所以他覺得這樣的照片很有趣」、「他真的很愛這張照片，這是他特地跟攝影者本人要來的」、「他是個很童心未泯的總統，一心只想為了台灣人民好，他的太太也有非常大的胸襟，這張照片真的很可愛，每次看到都覺得會心一笑」、「他對太太的態度，真的是放進心底尊重且愛護，美青姐真的是做自己，而不是像一堆政治人物的太太只是某某的太太。很羨慕這種相處」。
也有網友說，「記得他以前超多迷因，超好笑。有記者問他，他自己本人其實也知道，當時覺得沒什麼的事，現在想想真的滿有氣度的」、「想到之前有次馬英九跟夫人走，馬英九自顧自走在前面，夫人臉色生氣在後面說你可以等我嗎？奇怪欸，馬英九立刻回頭說好。這段影片真的很有趣，表示他們夫妻感情很好」、「我前老闆我驕傲，他真的非常幽默，總統級的冷笑話大家應該很少聽到」、「馬總統時代，我們從來不用擔心兩岸發生戰爭」。
