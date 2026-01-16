台美關稅敲定代價 台積電前工程師憂：半導體產業全搬去美國
台美關稅經雙方多次談判達共識，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。台積電前工程師、北市議員曾獻瑩今指出，結果相當令人擔心，半導體產業鏈恐怕要整個被搬到美國去，也憂中小企業赴美投資血本無歸，呆帳恐全民埋單。
曾獻瑩表示，第一是投資的金額過於龐大，新台幣16兆元相當於台北市一年預算的80倍，北市可用80年。
他說，第二是半導體產業鏈恐怕要整個被搬到美國去，出得起錢的大廠商就自己出錢，總共要負擔新台幣8兆元，另外8兆元就是由銀行來融資擔保，出不起錢的中小企業、這些供應鏈商就由融資擔保拿到金錢投資美國。
曾獻瑩直言，還有審查的標準會是什麼？以後會不會出現小吃店投資美國等情況發生，所有的風險由誰承擔？如果血本無歸，是不是就由公股銀行來承擔、認列呆帳，是不是又是全民來承擔？這些都是要思考跟以後未知的風險，相當令人的擔心。
