眷改條例修正 羅智強：還國防部丟包的慈仁八村50戶公道

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」（眷改條例）部分條文修正，將國軍老舊眷村是指於民國69年（西元1980年）12月31日以前興建完成的軍眷住宅，放寬至民國85年（西元1996年）2月5日前。由立法院長韓國瑜敲槌通過。圖／聯合報資料照
立法院會今三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」（眷改條例）部分條文修正，將國軍老舊眷村是指於民國69年（西元1980年）12月31日以前興建完成的軍眷住宅，放寬至民國85年（西元1996年）2月5日前。由立法院長韓國瑜敲槌通過。圖／聯合報資料照

立法院會今在藍白人數優勢下，表決三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」（眷改條例）部分條文修正，將國軍老舊眷村是指於民國69年（西元1980年）12月31日以前興建完成的軍眷住宅，放寬至民國85年（西元1996年）2月5日前。

羅智強推動眷改條例第3條修正，將適用對象從民國69年12月31日前，放寬至民國85年2月5日前，被經民連批評「劫貧濟富」，拿政府錢幫地主改房子。但對此，國防部澄清，修法影響對象僅台北市大安區慈仁八村50戶，不包括已改建完成的成功國宅及大安國宅。

羅智強日前表示民進黨也說要解決問題。眷改條例修法通過後，慈仁八村不需改建，因於國防部15年前的行政疏失，讓慈仁八村眷戶無法搬入蓋好15年的「萬隆新舍」，故此次修法是解決慈仁八村的歷史共業。修法是帶來「四贏」，解決歷史共業，還慈仁八村眷戶公道，國防部都承認是他們的疏失，導致慈仁八村不能搬入新舍，不是眷戶疏失，為何要眷戶承擔？

羅智強今則針對圖利大安區選民以綁樁一說駁斥，他說，慈仁八村的眷戶搬進萬隆新舍，是到文山區，不是在大安區。

民進黨立委鍾佳濱在發言階段，批羅智強為個案修法。羅智強說民進黨窮到只剩造謠，慈仁八村是遷移而非改建，慈仁八村就是因國防部疏失而被丟包。

民進黨方面對眷改條例修法有異議，故交付院會表決，在藍白人數優勢下，以贊成59人、反對49人通過。

現行眷改條例於民國85年2月5日經總統公布施行。立法院今三讀通過眷改條例部分條文修正，由現行「國軍老舊眷村指民國69年12月31日以前興建完成的軍眷住宅」，改為「國軍老舊眷村指本條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建之必要」，意即放寬至民國85年2月5日前。

