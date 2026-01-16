快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

藍白提TPASS等718億預算先行動支 立院表決逕付二讀

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院至今未審查115年度中央政府總預算。圖為朝野立委於議場各持己見示意圖。圖／聯合報系資料照片
立法院至今未審查115年度中央政府總預算。圖為朝野立委於議場各持己見示意圖。圖／聯合報系資料照片

今年度中央總預算案持續卡關，國民黨團、民眾黨團今天在立法院聯手提案，將TPASS行政院通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共38項新興計畫預算先行予以動支，總計約718億元，全案在藍白人數優勢下以58票贊成、49票反對，逕付二讀。

根據國民黨團、民眾黨團提案指出 ，有鑑於國際風雲詭譎、兩岸兵凶戰危，行政院卻惡意違法拒不編列志願役軍人加薪及提高警消退休金替代率的預算，不但至今未提出其他可行替代方式，甚至以各種毀憲亂政手法企圖閹割多數民意，因此建請院會做成決議，將總預算具有急迫性及收關重大民生的新興資本支出及新增計畫，立院同意先行動支。

藍白共提列38項新興計畫預算先行動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元、國家藥物韌性整備計畫18.48億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫8億元、高雄至屏東間東西向第2條快速公路3.52億元等。

國民黨團總召傅崐萁在大體討論發言指出，當全世界兵凶戰危時，行政院拒絕編列軍人加薪預算，在野黨團非常負責任的將38項新興計畫預算抽出交付立法院審查，包括急迫的TPASS預算、育嬰補助、改善醫療計畫等，還有高雄屏東東西向快速道路，呼籲民進黨不要將政黨意識型態凌駕民意，盡快讓預算通過。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，行政院新興預算總共2992億，藍白兩黨卻只抽出718億重大急迫性民生預算，請問另外2200億元為何不重要？而藍白未將總預算未交付審議，如何知道哪些預算具有急迫性？根據預算法，「行政院編列預算是踩油門、立法院審預算只能踩煞車」，呼籲藍白不要在卡總預算。

行政院 藍白 總預算 TPASS

延伸閱讀

立院碰面林俊憲 陳亭妃：台南團結沒有問題

彈劾案 立院今正式發文邀賴總統21日、22日說明

批賴卓拿民生當政治肉票 國民黨團明提案新興預算逕付二讀

政院拍板老農津貼調高至1萬元 賴總統再呼籲立院盡速審總預算

相關新聞

藍白提TPASS等718億預算先行動支 立院表決逕付二讀

今年度中央總預算案持續卡關，國民黨團、民眾黨團今天在立法院聯手提案，將TPASS行政院通勤月票、勞工保險生育給付、少子女...

「台灣尚勇」春聯來了 蔡其昌首印30萬份全台同步發放

中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌去年準備「台灣尚勇」春聯，頗受好評，今年再準備30萬分新版「台灣尚勇」春聯，將於18日上午...

影／修國軍老舊眷村改建條例惹議 經民連質疑為不法眷村解套

台灣經濟民主連合上午拜會民進黨黨團並舉行記者會，經民連智庫召集人賴中強批評立委羅智強等人提出修正「國軍老舊眷村改建條例」...

新北議員新莊女性內戰升溫 議長蔣根煌交棒與否受關注

新北市議員選舉，新莊選區綠營初選提前升溫，立委吳思瑤國會辦公室前主任吳奕萱與游錫堃辦公室前副主任陳岱吟雙姝內戰，比拚地方經營與幕僚資歷，背後牽動派系布局。而國民黨議長蔣根煌一度傳出要交棒給兒子蔣欣璋，是否連任動向備受關注，也牽動下屆議會龍頭之爭。隨著該選區重劃區人口快速移入，傳統掃街與組織動員的影響力正被重新檢視，如何讓分散在大樓裡的選民產生認識與連結，成為挑戰。

備戰2026 柯文哲新竹督軍 力拚大新竹「全線突圍」

2026年地方大選進入備戰關鍵期，民眾黨創黨主席柯文哲15日赴新竹黨部督軍，與大新竹黨公職及擬參選人會面，檢視各區選情布局，...

1.25兆買什麼沒說清楚 能怪國人擔心軍購黑箱嗎？

民眾黨主席黃國昌日前走訪美國，返台後針對行政院提出的軍購特別預算1.25兆元指出，外界至今不知道要買什麼東西，直到美國國務院發布正式聲明，台灣人民才得知其中5個項目，加起來大約是台幣3000億元，「這樣的民主程序，我們沒有辦法接受。」這項說法立即引來從行政院到國防部的強力反駁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。