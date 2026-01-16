藍白提TPASS等718億預算先行動支 立院表決逕付二讀

今年度中央總預算案持續卡關，國民黨團、民眾黨團今天在立法院聯手提案，將TPASS行政院通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共38項新興計畫預算先行予以動支，總計約718億元，全案在藍白人數優勢下以58票贊成、49票反對，逕付二讀。

根據國民黨團、民眾黨團提案指出 ，有鑑於國際風雲詭譎、兩岸兵凶戰危，行政院卻惡意違法拒不編列志願役軍人加薪及提高警消退休金替代率的預算，不但至今未提出其他可行替代方式，甚至以各種毀憲亂政手法企圖閹割多數民意，因此建請院會做成決議，將總預算具有急迫性及收關重大民生的新興資本支出及新增計畫，立院同意先行動支。

藍白共提列38項新興計畫預算先行動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元、國家藥物韌性整備計畫18.48億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫8億元、高雄至屏東間東西向第2條快速公路3.52億元等。

國民黨團總召傅崐萁在大體討論發言指出，當全世界兵凶戰危時，行政院拒絕編列軍人加薪預算，在野黨團非常負責任的將38項新興計畫預算抽出交付立法院審查，包括急迫的TPASS預算、育嬰補助、改善醫療計畫等，還有高雄屏東東西向快速道路，呼籲民進黨不要將政黨意識型態凌駕民意，盡快讓預算通過。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，行政院新興預算總共2992億，藍白兩黨卻只抽出718億重大急迫性民生預算，請問另外2200億元為何不重要？而藍白未將總預算未交付審議，如何知道哪些預算具有急迫性？根據預算法，「行政院編列預算是踩油門、立法院審預算只能踩煞車」，呼籲藍白不要在卡總預算。