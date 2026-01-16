「台灣尚勇」春聯來了 蔡其昌首印30萬份全台同步發放

中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌去年準備「台灣尚勇」春聯，頗受好評，今年再準備30萬分新版「台灣尚勇」春聯，將於18日上午11時在全台200多處據點同步發放，蔡其昌今天宣布，17日他將在家鄉台中清水親自首發。

蔡其昌臉書指出，今年「台灣尚勇」春聯的全國首發，依舊從家鄉台中開始。明天上午9時30分在清水大街路102-1號開基福德祠、下午三時在台中捷運水安宮站，每人限領2張，送完為止。

蔡其昌說，過去，大家在球場上見證了台灣英雄的韌性，新的一年要將這份「Team Taiwan」的勇氣，帶回生活之中。2026限定版「Team Taiwan 尚勇」春聯，承載的不僅是新春的喜氣，更是對這塊土地的自信與驕傲，凝聚台灣精神。