聽新聞
0:00 / 0:00
「台灣尚勇」春聯來了 蔡其昌首印30萬份全台同步發放
中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌去年準備「台灣尚勇」春聯，頗受好評，今年再準備30萬分新版「台灣尚勇」春聯，將於18日上午11時在全台200多處據點同步發放，蔡其昌今天宣布，17日他將在家鄉台中清水親自首發。
蔡其昌臉書指出，今年「台灣尚勇」春聯的全國首發，依舊從家鄉台中開始。明天上午9時30分在清水大街路102-1號開基福德祠、下午三時在台中捷運水安宮站，每人限領2張，送完為止。
蔡其昌說，過去，大家在球場上見證了台灣英雄的韌性，新的一年要將這份「Team Taiwan」的勇氣，帶回生活之中。2026限定版「Team Taiwan 尚勇」春聯，承載的不僅是新春的喜氣，更是對這塊土地的自信與驕傲，凝聚台灣精神。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言