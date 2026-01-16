高雄鳳山議員參選人+1？曾代表台灣基進黨參選的李雨蓁掛看板

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁曾代表基進黨參選高雄市議員，近日又在鳳山五甲地區掛上拜年看板，因年底即將迎來下屆高市議員選舉，時機敏感引發地方議論。李雨蓁表示，受到很多關心她的鄉親詢問，所以她先掛賀年看板，未來任何事情都有可能。

民進黨高雄市長初選落幕，緊接著議員初選即將登場，除綠營外，其他政黨有意參選的人也紛紛表態。2018年、2022年曾挑戰鳳山區市議員的李雨蓁近日掛出拜年看板，藉由前台灣基進黨員、高市議員張博洋臉書曝光引起注意。

李雨蓁2022年議員落敗後被屏東縣長周春米延攬進入縣府小內閣，目前擔任勞動暨青年發展處長，表現受肯定。

李雨蓁表示，現在是新的一年開始，大家都有無限可能性，因為鳳山是她從政的起始點，所以很多鄉親都表達對她的關心，她先跟大家拜個年，讓大家知道新的一年開始，未來有無限可能，沒有排除任何可能性。