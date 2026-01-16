高雄鳳山議員參選人+1？曾代表台灣基進黨參選的李雨蓁掛看板
屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁曾代表基進黨參選高雄市議員，近日又在鳳山五甲地區掛上拜年看板，因年底即將迎來下屆高市議員選舉，時機敏感引發地方議論。李雨蓁表示，受到很多關心她的鄉親詢問，所以她先掛賀年看板，未來任何事情都有可能。
2026九合一選舉
民進黨高雄市長初選落幕，緊接著議員初選即將登場，除綠營外，其他政黨有意參選的人也紛紛表態。2018年、2022年曾挑戰鳳山區市議員的李雨蓁近日掛出拜年看板，藉由前台灣基進黨員、高市議員張博洋臉書曝光引起注意。
李雨蓁2022年議員落敗後被屏東縣長周春米延攬進入縣府小內閣，目前擔任勞動暨青年發展處長，表現受肯定。
李雨蓁表示，現在是新的一年開始，大家都有無限可能性，因為鳳山是她從政的起始點，所以很多鄉親都表達對她的關心，她先跟大家拜個年，讓大家知道新的一年開始，未來有無限可能，沒有排除任何可能性。
鳳山應選八席議員，黃捷轉戰立委後，目前為國民黨四席、民進黨三席，綠營已有蘇致榮、鄧巧佩、張育臺等人表態爭取提名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言