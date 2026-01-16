【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

快訊

聯合報／ 主筆室
美國總統川普政府和台灣達成貿易協議，華府同意關稅降至15%，台灣半導體企業則承諾增加對美國投資及授信額度共計5,000億美元；美國商務部長盧特尼克宣稱，美國的目標是在川普任內將台灣整體半導體供應鏈與產能的40%轉移至美國。路透
拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四項預定目標，首要就是強調「與日、韓、歐盟齊平，將彼此競爭立足點拉齊。稅率調降後，我國工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。」 並指「順利爭取以台灣模式引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。」

「台灣模式」是台美關稅談判的主軸，也是美國商務部長盧特尼克形容「台灣要讓（美國總統）川普開心」的關鍵。然而，川普與美國開心，台灣未必能開心。 盧特尼克說，上述5000億美元只是「首付款」，美國的目標是在川普任內，將台灣整體半導體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。

從台美現實來看，台灣要能談成比日、韓更好的貿易條件是不可能的任務，特別是遇到川普這個霸道、超越所有國際規範的總統，台灣最終只能吞下跟日韓類似的貿易條件並不令人意外，但我方現在就宣稱談判有利我產業競爭力，顯然是過於樂觀。

首先，這份談判結果的主旋律鎖定在台積電與台灣半導體產業落腳美國，2500億+2500億美元，可以預期都是以台積電與其供應鏈為主，這已不是單純的一家公司赴海外投資，而是占據台股市值過半的上市櫃公司向美國轉移的序曲，若盧特尼克聲稱的四成台灣半導體產能均轉移至美國，「台灣模式」究竟是對美國有利還是台灣有利，就不是行政院今天的聲明說的那麼樂觀。

對賴政府而言，可以宣稱「台美談判順利成功」的依據主要在台灣去年迄今的總體經濟表現，包括台積電與台股創新高，經濟成長率也達到近年高點，然而，這是基於一個全球產業斷鏈重組的一個非正常現象。舉例來說，被美國制裁的中國大陸半導體產業股價也是頻創歷史新高，南韓、日本股市也有類似情況，但這不代表台灣「本地」經濟長遠發展無虞，產業鏈外移與掏空台灣，兩者很可能是一體的兩面。

賴政府自可以用台積電研發等核心還在台灣安慰自己與對國人宣傳，但台灣矽盾變薄已是現在進行式。川普日前發言聲稱，在美國入股英特爾後，「我們正在考察其他公司」，暗示美國政府還可能入股其他公司。當台積電與台灣半導體供應鏈擴大在美落地，台灣供應鏈會不會成為川普的下一個目標？如同美國拿下委內瑞拉後，格陵蘭即成為下一個目標。

今天台股大漲的機會高，賴政府上下自是要歌頌台美貿易談判成功。「台灣模式」或許真的讓川普開心，但看著台灣上下辛苦40年建立的半導體產業鏈將有四成轉向美方，賴政府或許感到滿意，但國人能滿意嗎？

台美關稅

