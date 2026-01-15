備戰2026 柯文哲新竹督軍 力拚大新竹「全線突圍」

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
2026年地方大選進入備戰關鍵期，民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹黨部督軍，與大新竹黨公職及擬參選人會面，檢視各區選情布局，要求候選人深入基層、爭取認同；但會議未見已退黨的新竹市長高虹安。不過高也曾表示，復黨相關程序將在適當時機處理。

柯文哲指出，2026選舉是民眾黨落實地方治理、深耕基層的關鍵一役，大新竹戰略區塊不僅是政黨發展的堡壘，更是展現第三勢力治理能力的實驗室。他期許每一位準候選人都要成為最強精兵，不僅要熟悉市政議題，更要透過數位與實體的結合，與選民建立緊密連結，凝聚團結氣勢，目標大新竹全線突圍。

民眾黨新竹黨部主委邱臣遠表示，新竹作為民眾黨的重點指標區域，今柯文哲的親自坐鎮意義非凡，為基層注入了強心針，面對即將到來的2026挑戰，黨部已做好萬全準備，將以最紮實的陣容與政見，爭取為大新竹服務的機會，開創地方政治的新氣象。

此外，民眾黨新竹黨部副主委翟本喬也於會中分享運用 AI 與大數據分析工具，協助各選區分析選民結構、議題偏好與政策回饋，作為候選人制定選戰策略與政見優化的重要依據。翟本喬表示，透過科技輔助決策，能讓選戰更科學、政策更貼近民意，展現民眾黨結合理性與專業的治理特色。

今日會議除柯文哲親自參與外，民眾黨秘書長周榆修、副秘書長黃成峻，以及政策會執行長賴香伶亦到場出席，展現台灣民眾黨中央對大新竹戰區的高度重視與全力投入。

