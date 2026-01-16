聽新聞
冷眼集／用人唯綠 是問題根源

聯合報／ 記者林伯驊
台肥日前發布人事異動，總經理由僅當過台南柳營農會總幹事的陳右欣出任，引發外界爭議。記者余承翰／攝影
台肥日前發布人事異動，總經理由僅當過台南柳營農會總幹事的陳右欣出任，引發外界爭議。記者余承翰／攝影

台肥新任總經理陳右欣人事案被批酬庸，昨再扯出買假學位疑雲，為這宗人事案衝高爭議指數；加上海科館前館長陳素芬違法任用姻親當臨時人員、台鹽綠能主管讓兒子占爽缺等例，在在佐證民進黨政府為鞏固派系利益、還政治人情，不分職務高低，用人不問專業，唯綠、唯親成了主要考量。

民進黨用人愈來愈常見學經歷與職務所需專業能力不必然有關連，人事安排看似突兀，但仔細檢視派系淵源與人脈牽連，卻可看出能夠上位的政治脈絡，比公開遴選與專業能力更具決定性。

陳右欣出任台肥總經理引起非議，這次被扯出可能與前南榮科大校長黃甫九天賣假學位有關，此案受害人的「陳右欣」的證詞最值得玩味。她坦言上課僅半年，沒口試、沒寫論文就能取得博士學位，這種上網蒐尋就能知道不可能的事，這名「受害者」竟不覺有異，如果這位同名同姓的「陳右欣」就是台肥總經理，更讓外界不敢置信她操盤近百億上市公司的能力。

近年除了台肥陳右欣，台灣金聯董座呂政璋、高鐵公司董座史哲，到部會首長交通部長陳世凱等人，民進黨從中央到地方、國營事業的人事案，當事人不具相關專業，也沒在該領域服務經歷，不能怪在野黨直接冠上政治酬庸；民進黨不顧外界眼光，「用人唯才」變「用人唯綠」才是問題根源。

