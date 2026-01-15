快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

政府機關協力早日完成公地放領工作 內政部：首案最快農曆年前完成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部15日部務會報安排地政司報告「公地放領辦理進度」。圖／內政部提供
內政部15日部務會報安排地政司報告「公地放領辦理進度」。圖／內政部提供

內政部15日部務會報安排地政司報告「公地放領辦理進度」。部長劉世芳表示，為簡化公地放領流程，內政部已將國有耕地放領實施辦法修正草案送行政院核定，並陸續檢討修正聯繫及工作要點，督促各縣市政府成立放領工作小組，依財政部國有財產署清查規劃期程，召開公地放領審議會審議，全力完成政策目標。

內政部說明，為落實政府重啟公地放領政策，自114年11月起即陸續檢討相關規定，朝簡化放領行政流程目標修正，包含簡化民眾檢附文件、研議免除縣市政府審定及公告程序，且預計延長公告民眾申請承領期間為1年，同時推動縣市政府受理申請民眾承領單一窗口，民眾於申請承領時就能同時申請繳清全部地價，以期早日完成放領工作。

內政部表示，近期公地放領審議會通過的宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案，已由宜蘭縣政府在今(115)年1月12日舉辦說明會，向民眾說明申請方式及相關注意事項，並在當地設立服務據點，分批辦理現地調查。內政部提醒民眾應在公告期限內申請承領，逾期將視為放棄，已繳清地價者，預計可在今年農曆年前完成移轉登記，取得承領土地所有權。

內政部補充，14日已召開第2次公地放領審議會，審議通過臺東縣土地5筆，面積約2.82公頃。同時也請財政部國有財產署說明後續規劃清查情形及通案辦理期程，並由農業部說明配合放領政策修正公有土地放領影響水源涵養國土保安及自然保育認定作業要點進度。內政部強調，這次重啟公地政策推動，有賴各機關全力配合，透過相關行政簡化措施，加速公地放領作業，完成政策目標。

內政部 財政部 宜蘭

延伸閱讀

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

北市警局長明退休但沒人接？ 藍議員：警政署快從政治大夢醒來

2300萬戶政個資遭外洩...他想換身分證字號遭拒 法院判戶政事務所輸了

立委推動台東重啟公地放領 締寫農業新頁

相關新聞

批賴卓拿民生當政治肉票 國民黨團明提案新興預算逕付二讀

115年度中央政府總預算案仍陷僵局，民眾黨立法院黨團提案抽出TPASS等13項新興預算，國民黨立法院黨團書記長羅智強稍早...

政院拍板老農津貼調高至1萬元 賴總統再呼籲立院盡速審總預算

行政院會今天拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元。賴清德總統表示，再次呼籲立法...

白提三班護病比入法今協商無結論 國民黨明提版本付委後再協商

民眾黨團提醫療法修法草案，將三班護病比、護產代表進入諮詢委員會比例不得低於2分之1，違反規定最重得處停業處份。民眾黨團總...

卓榮泰：經濟成長拚全民共享 關稅談判靜待結果

行政院長卓榮泰今天表示，經過細算，台灣去年經濟成長率可能會從7.37%微幅上調，政府現在要努力將高經濟成長率讓全民共享，...

賴總統：面對大陸威權擴張 感謝高市早苗展現對台海和平重視

賴清德總統今天接見日本前內閣官房長官、眾議員加藤勝信時表示，面對中國威權勢力不斷對外擴張，特別感謝日本首相高市早苗在國際...

林佳龍接見日本眾議員團 盼台日洽簽經貿夥伴協定

外交部長林佳龍今天接見日本眾議員訪團時表示，期盼日本能與台灣早日洽簽自由貿易協定及經貿夥伴協定，同時助台早日加入跨太平洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。