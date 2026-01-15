卓榮泰：經濟成長拚全民共享 關稅談判靜待結果

行政院長卓榮泰今天表示，經過細算，台灣去年經濟成長率可能會從7.37%微幅上調，政府現在要努力將高經濟成長率讓全民共享，達成均衡台灣；此外，台美關稅談判正進行最後有意義的會談，靜待結果。

卓榮泰晚間與僑委會委員長徐佳青等人出席「世界華人工商婦女企管協會華董分會第5、6屆會長交接暨理監事就職典禮」，他致詞時談到，台灣的經濟實力可以從最近的股票市場感覺得到，目前已達到3萬點且接近3萬1000點，且台灣去年經濟成長率原預估是7.37%，但近日主計總處經過細算，小數點還可能再往上加。

卓榮泰說，無論如何，去年經濟成長率都非常高，因此政府現在要把高經濟成長率讓全民公平分配、全民共享，才能達到總統賴清德所指示的「均衡台灣」治國方向。

他表示，政府會持續將台灣的各種經濟指標往上推，也正透過延長投資台灣3大方案至2027年、兆元投資國家發展方案以及「亞洲資產管理中心」，希望藉此吸引更多外資，以及讓台灣的資本市場更健全、更強韌，且創造更多的財富讓全民共享，政府也會推動6大產業區域生活圈、AI新十大建設，以及中小微企業的多元振興方案。

行政院台美經貿工作小組今天透過文字說明，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊在與美方商定時程後，14日晚間已出發赴美，與美方進行第6輪實體磋商。卓榮泰說，期盼此行與美國政府就關稅談判做最後有意義的接觸跟會談，靜待一個有進展的結果，藉以持續協助產業適應國際經貿的新秩序。