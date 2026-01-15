前縣長翁金珠姪女「改母姓」加入戰局 民進黨彰化縣議員1選區參選爆炸

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣前縣長翁金珠的姪女翁慧玟，預定明天上午登記爭取民進黨第一選區縣議員提名，讓原已參與爆炸的一選區選情更加激烈。圖／民眾提供
彰化縣前縣長翁金珠的姪女翁慧玟，預定明天上午登記爭取民進黨第一選區縣議員提名，讓原已參與爆炸的一選區選情更加激烈。圖／民眾提供

下屆地方公職選舉提名，民進黨明天截止登記，除了難產的彰化市長及員林市長人選可望浮現外，將提名5席的彰化縣議員第一選區，除5名現任議員外，加上現任彰化市長林世賢及芬園鄉長林世明轉戰，甚至前縣長翁金珠的姪女翁慧玟也預定明天上午登記，讓原已參與爆炸的一選區選情更加激烈。

2026九合一選舉

明天將登記參選民進黨彰化縣議員第一選區的翁慧玟，是前縣長翁金珠的姪女，特別的是，她原本從父姓，原名是曾于倢，今天連姓帶名一併改換，以翁慧玟的姓名，並以「翁金珠服務團隊」名義，登記參選縣議員，政壇認為，她改從母姓「翁」，就是要凸顯她是翁家的一員，爭取選民支持。

彰化縣議員第一選區現有13席，下屆將減為12席，競爭將更激烈，其中5名現任是民進黨籍，包括莊陞漢、李成濟、楊子賢、 許雅琳及黃柏瑜，另有彰化市長林世賢及芬園鄉長林世明決定轉戰，7人的實力均十分堅強，其中的縣議員黃柏瑜被傳聞將轉戰彰化市長，他則表示未有規畫，但政壇存保留看法，如果不將黃柏瑜計入，一選區縣議員提名的選情仍十分緊繃。

如今，再有翁慧玟投入，讓縣議員一選區選情更加熱鬧，如果協調不成，勢必要以初選方式產生提名人選。目前是美語老師的翁慧玟，看似新人，其實在2005年即擔任翁金珠縣長競選總部秘書，如今表態將登記參選縣議員，被認為起步較慢，面對其他老將，要突圍而出恐非易事，但以翁金珠的姪女名號參選，已在黨內掀起波瀾。

民進黨地方公職選舉明天截止登記，最受矚目的仍是還未浮出檯面的彰化市長及員林市長人選，引起基層關切。民進進彰化縣黨部主委楊富鈞說，均已鎖定黨內公職人員或徵召黨外社會賢達，將進一步協調，在登記截止前，人選即會明朗。

