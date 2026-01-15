快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

AIT副處長：數位威脅持續加劇 美挺台強化資安防護

中央社／ 台北15日電

美國在台協會副處長梁凱雯14日出席活動致詞時表示，數位威脅持續增加，美國透過技術合作、公私部門夥伴關係等，支持台灣強化資安防護能力。日本台灣交流協會代表片山和之在同場論壇呼籲，與可信賴夥伴加強合作戰略性投資。

美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文表示，AIT副處長梁凱雯（Karin Lang）14日出席「台日商界對話：強化經濟韌性」活動，並於致詞時表示，隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去不被視為國防相關的領域。

梁凱雯強調，美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。

片山和之14日也出席同場活動，根據日本台灣交流協會官方臉書發文，片山和之會中提到，對於有關經濟、食物、能源、健康醫療的安全保障對策等社會課題，提前進行戰略性投資或與有共同價值觀的可信賴夥伴進行合作至關重要。

片山和之說，在國際貿易體制的緊張情勢升溫當中，為因應各種危機或風險，針對確保整體社會韌性，或建構可信賴的供應鏈進行討論極具意義。日本台灣交流協會今後也將支援此類民間活動。

日本台灣交流協會 美國在台協會 社會韌性

延伸閱讀

黃國昌將自提國防特別條例 民進黨：盡速審查才是正道

談1.25兆元軍購 AIT前處長司徒文：支持台灣強化國防

王定宇指AIT肯定軍購特別預算打臉民眾黨 黃國昌反嗆角色認知錯亂

黃國昌反政院版國防特別條例 美國務院力挺台增軍費

相關新聞

批賴卓拿民生當政治肉票 國民黨團明提案新興預算逕付二讀

115年度中央政府總預算案仍陷僵局，民眾黨立法院黨團提案抽出TPASS等13項新興預算，國民黨立法院黨團書記長羅智強稍早...

政院拍板老農津貼調高至1萬元 賴總統再呼籲立院盡速審總預算

行政院會今天拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元。賴清德總統表示，再次呼籲立法...

白提三班護病比入法今協商無結論 國民黨明提版本付委後再協商

民眾黨團提醫療法修法草案，將三班護病比、護產代表進入諮詢委員會比例不得低於2分之1，違反規定最重得處停業處份。民眾黨團總...

卓榮泰：經濟成長拚全民共享 關稅談判靜待結果

行政院長卓榮泰今天表示，經過細算，台灣去年經濟成長率可能會從7.37%微幅上調，政府現在要努力將高經濟成長率讓全民共享，...

賴總統：面對大陸威權擴張 感謝高市早苗展現對台海和平重視

賴清德總統今天接見日本前內閣官房長官、眾議員加藤勝信時表示，面對中國威權勢力不斷對外擴張，特別感謝日本首相高市早苗在國際...

林佳龍接見日本眾議員團 盼台日洽簽經貿夥伴協定

外交部長林佳龍今天接見日本眾議員訪團時表示，期盼日本能與台灣早日洽簽自由貿易協定及經貿夥伴協定，同時助台早日加入跨太平洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。