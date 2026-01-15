AIT副處長：數位威脅持續加劇 美挺台強化資安防護

美國在台協會副處長梁凱雯14日出席活動致詞時表示，數位威脅持續增加，美國透過技術合作、公私部門夥伴關係等，支持台灣強化資安防護能力。日本台灣交流協會代表片山和之在同場論壇呼籲，與可信賴夥伴加強合作戰略性投資。

美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文表示，AIT副處長梁凱雯（Karin Lang）14日出席「台日商界對話：強化經濟韌性」活動，並於致詞時表示，隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去不被視為國防相關的領域。

梁凱雯強調，美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。

片山和之14日也出席同場活動，根據日本台灣交流協會官方臉書發文，片山和之會中提到，對於有關經濟、食物、能源、健康醫療的安全保障對策等社會課題，提前進行戰略性投資或與有共同價值觀的可信賴夥伴進行合作至關重要。

片山和之說，在國際貿易體制的緊張情勢升溫當中，為因應各種危機或風險，針對確保整體社會韌性，或建構可信賴的供應鏈進行討論極具意義。日本台灣交流協會今後也將支援此類民間活動。