林佳龍接見日本眾議員團 盼台日洽簽經貿夥伴協定
外交部長林佳龍今天接見日本眾議員訪團時表示，期盼日本能與台灣早日洽簽自由貿易協定及經貿夥伴協定，同時助台早日加入跨太平洋夥伴全面進步協定。日本前內閣官房長官加藤勝信說，台日為共享普世價值的重要夥伴。
外交部發布新聞稿指出，林佳龍今天接見日本前內閣官房長官加藤勝信眾議員、前復興大臣西銘恒三郎眾議員及福原淳嗣眾議員，雙方就區域情勢、經濟安全韌性、台日各項交流議題交換意見。
林佳龍致詞時表示，感謝加藤勝信在擔任內閣官房長官期間協助推動捐贈台灣疫苗，幫助台灣對抗新冠疫情，台灣民眾至今銘感於心；他也對日本政府多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性表達由衷謝忱。
林佳龍表示，期盼日本能與台灣早日洽簽自由貿易協定（FTA）及經貿夥伴協定（EPA），同時助台早日加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），深化台日經貿關係，共促區域榮景。
他也說，日本首相高市早苗推出的「17個日本成長戰略重點領域」，與總統賴清德提出的「五大信賴產業」有許多雷同之處，盼台日持續深化相關領域的交流合作關係。
加藤勝信致詞表示，台日互為共享普世價值的重要夥伴，感謝台灣在311東日本大地震及熊本大地震後對日本伸出援手，並於新冠疫情期間提供日本口罩、血氧儀及製氧機等醫療物資，可謂患難見真情。
加藤勝信說，2024年台灣訪日人數超過600萬人次，2025年更增加逾10%，相信今後台日人員與經貿往來將會更加密切。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言