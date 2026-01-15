不在籍投票法待釐清疑慮朝野無共識 中選會：選務不可行將如空中樓閣

在野黨立委推動不在籍投票專法，中選會代理主委吳榮輝今天表示，不在籍投票確實有助於增加便利性，不過前提是不能夠影響選務進行，建議先從全國性公民投票試行，否則如果沒有考量選務可行性，「再好的法律都跟空中樓閣一樣，沒有意義。」

民眾黨立法院黨團提出不在籍投票法草案，採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍在中華民國自由地區，依法具有投票權與公投權者，適用範圍包含總統副總統、中央與地方公職人員選舉及全國性公投，該案在去年12月12日立法院會逕付二讀交付協商。

民眾黨團總召黃國昌今天召集協商，民眾黨團副總召張啓楷指出，不在籍投票在許多先進國家實施多年，包括日本在1998年、南韓在2009年開始實施，就連印尼也早在2014年就正式上路，「中華民國自詡為科技大國，竟然到現在沒有不在籍投票。」

民進黨團書記長陳培瑜則說，「今天根本是一場不應該召開的協商」，朝野立委皆有提出不在籍投票草案，然而僅有民眾黨團版本被納入討論，另外還有很多立委版本被丟包待審，況且基層選務人員都有提出相關建議，民眾黨團如此作為非常荒謬。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，不在籍投票法需要廣泛討論，中選會也需要做好配套措施，站在中選會的立場有其困難之處，但是也不應該有困難就拒絕執行，此案還要繼續協商才能取得共識，因此建議釐清相關疑慮後再行推動。

吳榮輝回應，不在籍投票確實可以提升選舉人便利性，然而前提為選務可行、不能影響選舉公正性，如果實施不在籍投票，選務負荷量會非常大，尤其選務工作有其極限性，「工作人員不是超人也不是無敵鐵金剛」，過度負荷就會造成選務混亂災難。

吳容輝指出，地方公職人員選舉共有8896種選票，如果真的要採用移轉投票，假設投開票所有100種選票，「開票時要在牆上計票，貼到天花板也沒得貼」，而且領票作業也會產生混亂，根本就是做不到的事情，同時選票移動也要警察跟隨，人力與物力影響非常大。

吳容輝說，台北市與新北市外來人口特別多，「預估採用移轉投票，排到隔天清晨6時都開不完」，至於台商移轉到金馬地區投票，「移個2、3萬人過來就掛掉了」，人力招募也會有問題，如果沒有考慮選務可行性，再好的法律都跟空中樓閣一樣。

吳容輝說明，中選會建議公投先行，因為屬於全國性選區，我國選務有其極限性，一定要考量是否可行，不宜貿然推動不在籍投票，「從公投先試看看，改善完再走選舉」，希望立法院不要「吃緊弄破碗」，還沒學會走路就要學飛行。

眼見行政與立法部門無法取得共識，擔任會議主席的黃國昌裁示，朝野黨團均有表達意見，本次會議無法取得共識，「顯然協商不成立、無法取得結論，後續依照立法院相關議事規則處理。」