內政部擴大防災士培訓 今年首辦長照印尼移工專班、婦女組織也納入

內政部為提升全社會防衛韌性、積極培訓防災士，114年度共6691位村里長、村里幹事，及1895位人民團體與合作社成員完成培訓。內政部人團司司長詹娟娟表示，今年首度將印尼籍移工與婦女組織納入培訓，並與四大國際社團合作，推動防災士制度深入百工百業。

內政部今部務會報安排民政司及合作及人民團體司報告「防災士推動情形」。內政部表示，防災士制度是建構自主防救災能量的核心，村里長在第一線協助各級政府辦理災害防救等工作，必須具備關鍵的災害防救應變知能，114年6月以前，全國村里長僅有2成取得防災士證書，經協助參與培訓專班後，至114年底全國7748位村里長當中，已有3961位完訓，完訓率為51％，村里幹事4276人，則有2730位完訓，完訓率為64％。

內政部統計，各縣市村里長完訓比率以高雄市84%、嘉義市83%及台南市80%最高。內政部強調，防災士培訓目的是提供緊急救護專業知識及自主救護能力，並非給予村里長額外任務或壓力，未來也會彈性調整授課內容，讓參加者更易於學習與理解。

內政部今年將以「國際化」與「主流化」為民間團體防災士培訓推動重點，除拜會各國際獅子會、國際青年商會中華民國總會、國際扶輪台灣總會、國際同濟會台灣總會等各大國際社團，也考量長照看護移工長期深入我國家庭，上半年度將辦理首場「外籍移工防災士培訓場次」，同時，也將與「台灣婦女團體全國聯合會」等團體合作辦理婦女專屬培訓場次。

詹娟娟表示，114年度總共辦理31場次防災士培訓，115年推動有三個重點，第一，串聯獅子會、青商會、扶輪社、同濟會四大國際社團，首場由獅子會於1月19日在台中舉辦；第二，首度將印尼籍移工納入培訓，與勞動部合作；第三，強化社會包容性，與工商團體、婦女團體對接，針對家庭照顧者提供專屬培訓。