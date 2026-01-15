快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

內政部擴大防災士培訓 今年首辦長照印尼移工專班、婦女組織也納入

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部為提升全社會防衛韌性，積極培訓防災士，114年度共6691位村里長、村里幹事，及1895位人民團體與合作社成員完成培訓。圖／內政部提供
內政部為提升全社會防衛韌性，積極培訓防災士，114年度共6691位村里長、村里幹事，及1895位人民團體與合作社成員完成培訓。圖／內政部提供

內政部為提升全社會防衛韌性、積極培訓防災士，114年度共6691位村里長、村里幹事，及1895位人民團體與合作社成員完成培訓。內政部人團司司長詹娟娟表示，今年首度將印尼籍移工與婦女組織納入培訓，並與四大國際社團合作，推動防災士制度深入百工百業。

內政部今部務會報安排民政司及合作及人民團體司報告「防災士推動情形」。內政部表示，防災士制度是建構自主防救災能量的核心，村里長在第一線協助各級政府辦理災害防救等工作，必須具備關鍵的災害防救應變知能，114年6月以前，全國村里長僅有2成取得防災士證書，經協助參與培訓專班後，至114年底全國7748位村里長當中，已有3961位完訓，完訓率為51％，村里幹事4276人，則有2730位完訓，完訓率為64％。

內政部統計，各縣市村里長完訓比率以高雄市84%、嘉義市83%及台南市80%最高。內政部強調，防災士培訓目的是提供緊急救護專業知識及自主救護能力，並非給予村里長額外任務或壓力，未來也會彈性調整授課內容，讓參加者更易於學習與理解。

內政部今年將以「國際化」與「主流化」為民間團體防災士培訓推動重點，除拜會各國際獅子會、國際青年商會中華民國總會、國際扶輪台灣總會、國際同濟會台灣總會等各大國際社團，也考量長照看護移工長期深入我國家庭，上半年度將辦理首場「外籍移工防災士培訓場次」，同時，也將與「台灣婦女團體全國聯合會」等團體合作辦理婦女專屬培訓場次。

詹娟娟表示，114年度總共辦理31場次防災士培訓，115年推動有三個重點，第一，串聯獅子會、青商會、扶輪社、同濟會四大國際社團，首場由獅子會於1月19日在台中舉辦；第二，首度將印尼籍移工納入培訓，與勞動部合作；第三，強化社會包容性，與工商團體、婦女團體對接，針對家庭照顧者提供專屬培訓。

媒體追問規畫今年培訓多少外籍移工，是否納入其他國籍？詹娟娟表示，由於外籍移工部分是首發場，會先示範看看，內政部未來也規畫針對其它的國籍、領域的移工培訓，但必須先看第一場次的效果如何再進一步推廣。

內政部今部務會報安排民政司及合作及人民團體司報告「防災士推動情形」。記者張曼蘋／攝影
內政部今部務會報安排民政司及合作及人民團體司報告「防災士推動情形」。記者張曼蘋／攝影

內政部 移工 獅子會

延伸閱讀

勞動部移工直聘中心 新增高雄、彰化2據點

移工直聘服務據點擴增 雇主自辦更便利

立委推動台東重啟公地放領 締寫農業新頁

衛福部新設「長發署」攸關逾400萬人 民團憂資源與人力不足恐衝擊長照

相關新聞

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

國民黨今發布新人事，將聘請國安會前副秘書長楊永明、候任不分區立委的國民黨醫療委員會主委蔡明忠出任政策會副執行長。楊永明在...

批賴卓拿民生當政治肉票 國民黨團明提案新興預算逕付二讀

115年度中央政府總預算案仍陷僵局，民眾黨立法院黨團提案抽出TPASS等13項新興預算，國民黨立法院黨團書記長羅智強稍早...

政院拍板老農津貼調高至1萬元 賴總統再呼籲立院盡速審總預算

行政院會今天拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元。賴清德總統表示，再次呼籲立法...

白提三班護病比入法今協商無結論 國民黨明提版本付委後再協商

民眾黨團提醫療法修法草案，將三班護病比、護產代表進入諮詢委員會比例不得低於2分之1，違反規定最重得處停業處份。民眾黨團總...

林佳龍接見日本眾議員團 盼台日洽簽經貿夥伴協定

外交部長林佳龍今天接見日本眾議員訪團時表示，期盼日本能與台灣早日洽簽自由貿易協定及經貿夥伴協定，同時助台早日加入跨太平洋...

賴總統接見日本眾議員訪團 盼擴大科技與經貿合作

賴清德總統今天接見日本眾議員訪團時表示，感謝日本首相高市早苗在國際場域持續支持台日友好，展現對台海和平的重視。他並說，去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。