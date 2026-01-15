生育補助、TPASS等新興預算 藍黨團明提逕付二讀

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

針對2026總預算案，國民黨立院黨團書記長羅智強表示，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在16日院會正式提案，依據預算法第54條相關規定，針對新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查，以回應民意。

國民黨團表示，因中央政府違法不編軍人加薪及提高警消退休所得替代率相關預算，預算審查至今僵持中。近日藍白黨團共同討論，決議針對2026年中央政府總預算案，有關行政院所提出部分新興計劃先行審查，避免因行政院違法影響民眾日常生活及國家經濟發展。

羅智強指出，國民黨團特別針對總預算中，少子化生育補助、T-PASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增(改)建、參與國際賽事等相關新興計劃，提案逕付二讀，力求在本會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降至最低範圍。

羅智強重申，政府依法行政是義務不是拿來對抗在野監督的工具。國民黨團針對新興計劃預算提案脫勾審查，也是依法提案。對於中央政府拿民生經濟、國家發展、全民福祉當政治肉票，國民黨團再一次給予最嚴厲的譴責。

