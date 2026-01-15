快訊

批賴卓拿民生當政治肉票 國民黨團明提案新興預算逕付二讀

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片
115年度中央政府總預算案仍陷僵局，民眾黨立法院黨團提案抽出TPASS等13項新興預算，國民黨立法院黨團書記長羅智強稍早表示，近日兩黨有討論，決議先審部分新興計畫，國民黨團明天就將正式提案並將相關預算逕付二讀，力求本會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降到最低。

立法院尚未審查今年度中央總預算，民眾黨團將提案抽出部分新興計畫付委審查，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、公保生育給付差額補助及勞工保險生育給付差額補助等。民眾黨團總召黃國昌表示，有初步與國民黨團取得共識。

羅智強說明，近日與民眾黨團共同討論下，決議針對115年中央政府總預算案，有關行政院所提出部分新興計畫先行審查，避免因行政院毀憲亂政影響民眾日常生活及國家經濟發展。

羅智強指出，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在明日院會正式提案，依據預算法第54條相關規定，針對新興計畫相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查，以回應民意。

羅智強表示，國民黨團特別針對總預算中，少子化生育補助、TPASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增建與改建、參與國際賽事等相關新興計畫，提案逕付二讀，力求在本會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降到最低。

羅智強批評，政府依法行政是義務，不是拿來對抗在野監督的工具，國民黨團針對新興計畫預算提案脫勾審查，也是依法提案，一切監督政府的作為都是合法、合憲。賴清德總統、行政院長卓榮泰卻毀憲亂政，拿民生經濟、國家發展、全民福祉當政治肉票，國民黨團必須再一次給予最嚴厲的譴責。

國民黨立法院黨團書記長羅智強。記者曾學仁／攝影
