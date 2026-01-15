批賴卓拿民生當政治肉票 國民黨團明提案新興預算逕付二讀

115年度中央政府總預算案仍陷僵局，民眾黨立法院黨團提案抽出TPASS等13項新興預算，國民黨立法院黨團書記長羅智強稍早表示，近日兩黨有討論，決議先審部分新興計畫，國民黨團明天就將正式提案並將相關預算逕付二讀，力求本會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降到最低。

立法院尚未審查今年度中央總預算，民眾黨團將提案抽出部分新興計畫付委審查，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、公保生育給付差額補助及勞工保險生育給付差額補助等。民眾黨團總召黃國昌表示，有初步與國民黨團取得共識。

羅智強說明，近日與民眾黨團共同討論下，決議針對115年中央政府總預算案，有關行政院所提出部分新興計畫先行審查，避免因行政院毀憲亂政影響民眾日常生活及國家經濟發展。

羅智強指出，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在明日院會正式提案，依據預算法第54條相關規定，針對新興計畫相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查，以回應民意。

羅智強表示，國民黨團特別針對總預算中，少子化生育補助、TPASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增建與改建、參與國際賽事等相關新興計畫，提案逕付二讀，力求在本會期三讀通過，將民進黨政府毀憲亂政對民生的影響降到最低。