台積電熊本廠成重要象徵 賴總統盼擴大與日本科技經貿合作

賴清德總統15日下午接見日本前內閣官房長官加藤勝信眾議員乙行，他感謝日本首相高市早苗在國際場域持續支持台日友好，展現對台海和平的重視。他表示，去年12月台日簽署「數位貿易協議」與「地區海關合作備忘錄」，期盼未來雙方在既有成果上，持續深化情誼。

訪賓一行由總統府資政暨「台灣日本關係協會」會長謝長廷、外交部長林佳龍及「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞時提到，在COVID-19疫情期間，台日都面對嚴峻挑戰，當時加藤眾議員擔任內閣官房長官，積極推動日本政府無償提供我國數量龐大的疫苗，協助台灣度過疫情考驗，這份情誼台灣人民始終銘感於心，他代表台灣人民再次向加藤眾議員及日本政府表達感謝。

賴總統表示，面對中國大陸威權勢力不斷對外擴張，特別要感謝高市早苗首相多次在國際重要場合不斷表達對台日友好的支持，展現對台海和平穩定的重視。相信在高市首相的帶領下，台灣與日本未來定能在更多領域擴大合作、深化交流，為印太地區的和平穩定做出貢獻。

他說，高市上任後，宣布鎖定AI、半導體及航太等「17項戰略產業領域」進行重點投資；這與他就任總統後提出的「五大信賴產業」高度契合。去年12月，雙方簽署「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，有更多合作空間。

加藤勝信致詞時說，去年APEC經濟領袖會議期間，日本高市首相曾與台灣的領袖代表林信義資政就經濟、防災等領域的合作進行交流。

加藤勝信指出，台日不僅共享基本價值，在經貿合作、人員交流等方面關係緊密，更是彼此在困難時相互扶持的重要夥伴。尤其在311東日本大地震及熊本地震期間，台灣都率先伸出援手，去年11月也針對日本食品進口回歸正常管制措施，對受災地區民眾帶來莫大鼓舞。

談及台日合作，加藤表示，台積電（2330）熊本廠已成為雙方經濟合作的重要象徵，該廠前年已啟動量產，期待未來進一步擴廠發展。也期盼台日在投資、人員交流及供應鏈韌性等多元領域深化合作。

他感謝台灣在新冠疫情期間提供防疫物資，以及分享數位轉型與公共衛生方面的經驗，促使日本積極推動醫療數位轉型。期盼雙方未來持續在公共衛生與防疫領域攜手，於WHO等國際組織層面上密切合作。

加藤談到，去年大阪關西萬博在台灣的支持下圓滿成功，未來也期待在橫濱國際園藝博覽會等活動中持續交流。根據民調顯示，台日雙方對彼此好感度皆處於高點，被認為是歷來關係最好的時期，期盼未來繼續維持友好關係。