快訊

台中11歲女童「大叫一聲」後驟逝 檢今解剖…初判這原因身亡

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

林佳龍代表總統頒續聘書 勉ABAC代表公私協力拚外交

中央社／ 台北15日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部林佳龍日前午宴台灣3位「亞太經濟合作」企業諮詢委員會代表，並代表總統頒發續任聘書，期許3位代表持續帶領國內業者走向國際，並與政府協力推動「總合外交」。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍14日中午款宴台灣3位「亞太經濟合作」（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）代表宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵，並代表總統頒發續任聘書，午宴邀請產、官、學界代表共同與宴，就如何強化台灣在APEC的公私協力，以落實賴總統「經濟日不落國」的願景。

林佳龍致詞表示，3位ABAC代表積極代表台灣參與ABAC，並分別提出人工智慧運用及企業數位資安防護等重要倡議，深獲肯定，並獲納入去年ABAC向APEC領袖及專業部長提交的建議文件，不僅有效提升台灣在APEC及ABAC的能見度，也彰顯「TaiwanCan Help」與「Taiwan Can Lead」。

林佳龍指出，經過9個月努力，台灣終於成功在APEC推動設立「未來健康照護子基金」，這是台灣近10年來在APEC首度推動通過的大型倡議，殊為難得。未來希望國內公私部門善用此基金，讓台灣的醫療科技不僅服務國內，也能成為台灣貢獻國際的重要資源。

林佳龍期許3位ABAC代表持續透過「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬兼施」及「內外循環」的模式，協助政府建構「新國際雁行聯合艦隊」，帶領國內業者走向國際，並與政府協力推動「總合外交」。

3位代表對於再度獲得賴總統聘任，在ABAC代表台灣均表至感榮幸，重申將繼續積極參與各項會議及活動，分享台灣在數位科技、人工智慧、醫療衛生及資安韌性等優勢領域的成果及最佳實踐，以鞏固及強化台灣在相關議題的領導地位及影響力。

外交部 APEC 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍接見義大利國會跨黨派訪團 深化台義友誼

谷立言會晤林佳龍 討論如何強化美台夥伴關係

NGO領袖論壇登場 林佳龍：規劃在台北設國際非政府組織中心

美國務院籲中停止對台軍事壓力 林佳龍表達誠摯感謝

相關新聞

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

國民黨今發布新人事，將聘請國安會前副秘書長楊永明、候任不分區立委的國民黨醫療委員會主委蔡明忠出任政策會副執行長。楊永明在...

政院拍板老農津貼調高至1萬元 賴總統再呼籲立院盡速審總預算

行政院會今天拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元。賴清德總統表示，再次呼籲立法...

白提三班護病比入法今協商無結論 國民黨明提版本付委後再協商

民眾黨團提醫療法修法草案，將三班護病比、護產代表進入諮詢委員會比例不得低於2分之1，違反規定最重得處停業處份。民眾黨團總...

林佳龍代表總統頒續聘書 勉ABAC代表公私協力拚外交

外交部長林佳龍日前午宴台灣3位「亞太經濟合作」企業諮詢委員會代表，並代表總統頒發續任聘書，期許3位代表持續帶領國內業者走...

【重磅快評】台南信賴不連憲 林俊憲出局的三層訊息

民進黨台南市長初選結果今天出爐，賴系立委林俊憲以2.69個百分點敗給對手陳亭妃，不僅跌破許多人的眼鏡，更是對賴清德總統敲...

基本生活要1萬5千元...政府老農津貼只給1萬 許宇甄：逼農民貧窮

現行老農津貼為新台幣8110元，行政院會今通過「老年農民福利津貼暫行條例」修法草案，調高到1萬元。國民黨立委許宇甄要求，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。