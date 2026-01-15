【重磅快評】台南信賴不連憲 林俊憲出局的三層訊息

民進黨台南市長初選結果今天出爐，賴系立委林俊憲以2.69個百分點敗給對手陳亭妃，不僅跌破許多人的眼鏡，更是對賴清德總統敲響了好大的一記警鐘。號稱「扶龍王」的立委王世堅初選前逆風高喊「我信賴、不信邪」，原以為是情緒性發言，如今卻成為這場府城內戰的精準註腳。

台南是賴清德的政治本命區、「信賴台灣」的民主聖地，更是賴系理應固若金湯的堅強堡壘；但在這塊最深綠、最自己人的土地，賴清德代理人林俊憲卻被選民否決，這個結果至少透露三層政治訊息，而且一層比一層刺眼。

首先，空軍不敵陸軍。高雄市長初選後由新系立委賴瑞隆出線後，讓賴系更深信「總統光環」是唯一的勝選方程式，從頭到尾主打「信賴正統」，賴系空軍猛轟要把陳亭妃打成黨內叛徒；陳亭妃的陸戰打法或許老派，卻穩定而有效，她長年經營跨黨派的基層樁腳、社團網絡，在關鍵時刻發揮決定性力量。國民黨台南市議員蔡育輝嘲諷「扶龍王戰勝賴皇」，精準點出一個殘酷事實，天高皇帝遠，台南選民才不信「皇命欽定」那一套。

其次，非賴系大集結。民進黨近兩場南台灣關鍵初選，嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃，接連由非賴系、泛英系勝出，這已不是偶然，而是黨內權力結構正在「校正回歸」。賴清德上任後以「總統兼黨主席」高度集權，軍令一下，正國會沉默噤聲，新系大軍卻班師回朝，這種差別待遇早已在地方累積不滿。王世堅、前總統陳水扁都公開力挺陳亭妃，成為黨內「反賴」能量的出口，非賴系大會師，各派系地方版圖重新洗牌，意味著賴系不再是南部綠營的唯一權威。

最致命的是，「德意志」大翻車。林俊憲出局形同對賴總統的不信任投票，原以為堅若盤石的「德意志」大軍遭遇台南選民實質否決。真正的政治危機從來不是輸掉一場戰役，而是在「自認不可能輸」的地方潰堤，當台南無法完成「信賴連憲」，這道初選缺口等於在賴清德一手打造的「德意志版圖」撕開一道無法忽視的政治破口。林俊憲享受總統光環、也要承擔總統包袱，這不只是派系挫敗，更是權威折翼，同時昭告國人，賴清德意志不再是勝選保證。

從大罷免大失敗後，賴總統再次慘遭滑鐵盧，林俊憲初選落敗不只是地方一場小挫折，而是一個殘酷事實，權力可以集中、民意不可壓制，選票終會反撲。當「信賴」不再是護身符，2026年大戰，民進黨候選人要自求多福。