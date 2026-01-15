政院拍板老農津貼調高至1萬元 賴總統再呼籲立院盡速審總預算

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院會今天拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元。賴清德總統再次呼籲立法院，盡速完成總預算審查，讓政府得以追加預算，也讓各項福國利民政策，能夠落實到位。圖／聯合報系資料照片
行政院會今天拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元。賴清德總統表示，再次呼籲立法院，盡速完成總預算審查，讓政府得以追加預算，也讓各項福國利民政策，能夠落實到位。

賴總統在臉書表示，農業，是台灣百工百業的「起家厝」。對許多辛勞一輩子的農民長輩來說，老農津貼不只是生活支柱，更是尊嚴的保障。

賴總統說，我們感謝農民，守護台灣食安、為土地辛勤耕耘，而政府的責任，就是不斷完善制度，讓大家老後能更安心。

賴總統表示，今天，行政院長卓榮泰宣布，為了反映生活成本，並兼顧各項福利制度的衡平，我們將把老農津貼調高到每人每月1萬元。這項調整，將讓全台超過53萬名農友長輩，獲得最直接、最實質的照顧。

賴總統說，接下來，我們也會秉持「照顧國民生活」、「保護農民生計」、「兼顧國家財政」三項原則，持續落實各項福利津貼的檢討。「我們也要再次呼籲立法院，儘速完成總預算審查，讓政府得以追加預算，也讓各項福國利民政策，能夠落實到位。」

賴總統表示，「照顧好農業，就是照顧好我們的家。未來，我們也會繼續努力，讓農民朋友過得更安心、更有尊嚴。」

