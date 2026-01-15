北市警察局長李西河屆齡退休 內政部：3高階警官退休須通盤考量

台北市警察局長李西河屆齡退休，遭國民黨北市議員楊植斗爆接任人選難產。內政部政務次長馬士元今表示，近期連續3位高階警官退休，內政部在全國警官輪調上須通盤考量，適當時機會公布完整名單。至於是否能在1個月內公布，馬士元說，一定會盡快處理。

馬士元今天在部務會報會後記者會表示，近期連續3位高階警官退休，內政部在全國警官輪調上必須通盤考量，且警官職務須一併考量品德操守、專業能力、工作績效、未來潛力、期別倫理、內外勤經驗等條件，才能派任。因此在大幅度調整狀況下，內政部考慮因素較多，適當時機會公布完整名單。