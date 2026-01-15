白提三班護病比入法今協商無結論 國民黨明提版本付委後再協商

民眾黨團提醫療法修法草案，將三班護病比、護產代表進入諮詢委員會比例不得低於2分之1，違反規定最重得處停業處份。民眾黨團總召黃國昌今主持朝野協商，國民黨立委蘇清泉說，擔心若將護病比入法偏鄉醫院無法負荷，明日將提版本盼再一起討論。黃國昌裁示此案將繼續協商，待藍綠有具體版本國民黨團版本、民進黨團提出具體意見後再開會討論。

民眾黨立委陳昭姿指出，賴清德總統在2023年競選總統時曾公開承諾，2年內要讓護病比入法，護理師在職場面臨過長工時、人力不足，各黨都很清楚，賴總統出身醫界也應該很清楚，但歷屆衛福部長都閃躲這問題。

陳昭姿說，據她了解，全台空床率約有4成，主因是護理師不足，有護理師執照者約6成執業，執業者中僅6成在醫院工作，如何讓有執照護理師在醫院工作降低護病比，執政者則無旁貸，因此提出醫療法第12、102及102之1條修正草案，草案並未將護病比數字直接入法，建議設置諮詢委員會來訂定，而委員會中護理專業至少應2分之1；若醫院違反規定，最高可處50萬元罰鍰，且違反三次未改者得處停業處分。她呼籲，賴政府別光說不做，選舉承諾變成芭樂票。

蘇清泉表示，在偏遠地區比如屏東、花蓮、台東等地，護理若要做三班護病比很嚇人，雖然衛福部沒有將護病比入法，但透過訂定醫學中心、地區醫院的白天、小夜及大夜病床比，還是有在做。他擔心若將護病比入法，偏鄉醫院無法負荷，尊重民眾黨團的提案，但國民黨將由他來提案明天院會付委，盼民眾黨團的提案可以暫緩一下，等他的提案出來一起協商。

民進黨立委王正旭說，這幾年經過衛福部編列預算提升護理師工作環境，比較擔心修法還沒有經過充分討論，且護病比屬於系統性問題，修法還需要拿捏，認為護理占委員會中2分之1恐失衡。

衛福部次長林靜儀表示，全國護理執業人數截至上個月已回升至19萬8526人，比去年同期增加4650人，且過半數回到醫院服務。若將護病比硬性入法並連結停業處分，一旦發生不可預期的缺工或大量傷患，許多偏鄉或資源不足區的醫院將無法經營，恐影響民眾就醫權益。

主持協商的民眾黨團總召黃國昌說，目前要將三班護病比入法似乎還有些距離，並裁示此案將繼續協商，待國民黨團版本、民進黨團提出具體意見後再開會討論。

蘇清泉會後補充，他修正草案的護病比訂定，是由中央主管機關邀集相關學者專家、醫療機構、護產相關團體及地方主管機關代表會商訂定，且醫療機構、護產相關團體代表，不得高於邀集會商人數3分之1。