國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

民進黨立委賴瑞隆以0.6%的些微差距贏得黨內高雄市長初選對手邱議瑩，基層討論的除了「邱議瑩被黨中央民調做掉」的耳語，也懷疑有「南霸天」稱號的高雄市長陳其邁「含金量不足」，並認為以賴清德總統兼民進黨主席的用人風格，陳其邁在初選「挺錯人」，在高雄市長卸任後的政治前途，恐怕難再更上一層樓，或者說，需要更大的耐心等「機會」出現。

2026-01-15 13:02