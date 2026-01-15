國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國安會前秘書長楊永明。（本報資料照片）
國民黨今發布新人事，將聘請國安會前副秘書長楊永明、候任不分區立委的國民黨醫療委員會主委蔡明忠出任政策會副執行長。楊永明在黨主席鄭麗文參選期間作為核心幕僚，除了擔任國政基金會董事，未來也將擔任黨政策會副執行長。

國民黨政策會作為黨中央與黨團橫向聯繫橋樑，過去國民黨立法院黨團大黨鞭即為政策會執行長，後黨團改為總召制，現任執行長為立法院黨團總召傅崐萁。

蔡明忠為排名不分區立委第14名的候任不分區立委，此時派任為義務副執行長，被解讀有提前熟悉黨團運作之意。

楊永明則因任職國安會、行政院等職務，熟悉國際事務，在鄭麗文競選黨主席期間，為其各方面政策提供不少襄助。鄭麗文就任後的人事布局，原傳出楊永明亦是智庫執行長可能人選之一，不過，鄭麗文最後拍板由前立委張顯耀出任。

鄭麗文 國民黨 楊永明

