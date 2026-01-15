快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白擬抽出13項新興預算先審 政院：其他計畫都不重要？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

今年度中央政府總預算尚未進入立法院審議階段，藍白擬於明日立法院會抽出TPASS行政院通勤月票等13項新興計畫先行付委審查。行政院批評，今天是立法院不審總預算的第140天，且每一項預算都很重要，並非僅有這13項預算，盼立法院能及時審查。

總預算僵局持續，民眾黨團將在立法院會提案抽出部分新興計畫付委審查，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、公保生育給付差額補助及勞工保險生育給付差額補助等。民眾黨團總召黃國昌表示，有初步與國民黨團取得共識。

行政院發言人李慧芝指出，今天是立法院不審總預算的第140天，不是只有在野黨提出的13項預算很重要，難道竹竹苗校舍新建不重要？桃園鐵路地下化不重要嗎？難道AI新十大建設計畫推進矽光子、量子電腦技術不重要？所有對國民、地方建設及國家發展的重要計畫，都在總預算中。

李慧芝指出，早在去年8月，行政院就將今年度總預算案送進立法院，只要翻開就知道，不論是國家發展、國防建設預算通通都非常重要，皆攸關國人及民生福利。距離立法院本會期還剩下12天，盼立法院依法行使職權，及時審查中央政府總預算。

據了解，民眾黨團有條件送審13項新興計畫預算，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、各縣市公保生育給付差額補助、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫（強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援）、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫等。

以及強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫、高雄屏東間東西向第2條快速公路、重點橋梁行車安全提昇計畫、智慧政府數位化精進發發展計畫（打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫）、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案等。

行政院 立法院 總預算

延伸閱讀

1.25兆軍購質疑多 卓揆要國防部澄清：避免阻礙國家安全

老農津貼加碼至1萬 農業部：每年多129億 須考量40年後國民負擔

政院：北宜高鐵有助中南部長途旅客需求 相關行政程序進行中

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：混淆一起養政策和自治事項

相關新聞

為施明德留國會拚獨立 柯建銘鬆口：這屆做完我要離開立法院

被稱為「萬年總召」的民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，「我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」。柯建銘去年...

老農津貼政院擬加碼至1萬 定期調整機制、排富門檻也放寬

今年適逢選舉年，朝野立委去年提案將老農津貼從現行8110元調高至1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會今天將討論、通過「老...

賴瑞隆初選突圍勝出 陰謀論四起…大選考驗才正開始

民進黨高雄市長初選塵埃落定，立委賴瑞隆以0.6個百分點的微幅差距險勝被視為陳其邁接班人的邱議瑩，「德意志」陰謀論隨即甚囂塵上，質疑新潮流在高雄復辟的聲浪亦起，賴更被起底曾偽造文書遭起訴，顯示民進黨初選流派的角力僅是「前菜」，步入2026大選，賴瑞隆的考驗才正開始。

藍白擬抽出13項新興預算先審 政院：其他計畫都不重要？

今年度中央政府總預算尚未進入立法院審議階段，藍白擬於明日立法院會抽出TPASS行政院通勤月票等13項新興計畫先行付委審查...

市長初選陳其邁「挺錯人」？ 卸任後政治前途添變數

民進黨立委賴瑞隆以0.6%的些微差距贏得黨內高雄市長初選對手邱議瑩，基層討論的除了「邱議瑩被黨中央民調做掉」的耳語，也懷疑有「南霸天」稱號的高雄市長陳其邁「含金量不足」，並認為以賴清德總統兼民進黨主席的用人風格，陳其邁在初選「挺錯人」，在高雄市長卸任後的政治前途，恐怕難再更上一層樓，或者說，需要更大的耐心等「機會」出現。

曾共同推動倒扁 韓國瑜推崇施明德：對台灣民主貢獻太大

2006年，民進黨前主席施明德發起「倒扁運動」，立法院長韓國瑜在當時擔任副總指揮。韓國瑜今天出席史丹佛大學胡佛研究所檔案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。