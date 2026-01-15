藍白擬抽出13項新興預算先審 政院：其他計畫都不重要？

今年度中央政府總預算尚未進入立法院審議階段，藍白擬於明日立法院會抽出TPASS行政院通勤月票等13項新興計畫先行付委審查。行政院批評，今天是立法院不審總預算的第140天，且每一項預算都很重要，並非僅有這13項預算，盼立法院能及時審查。

總預算僵局持續，民眾黨團將在立法院會提案抽出部分新興計畫付委審查，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、公保生育給付差額補助及勞工保險生育給付差額補助等。民眾黨團總召黃國昌表示，有初步與國民黨團取得共識。

行政院發言人李慧芝指出，今天是立法院不審總預算的第140天，不是只有在野黨提出的13項預算很重要，難道竹竹苗校舍新建不重要？桃園鐵路地下化不重要嗎？難道AI新十大建設計畫推進矽光子、量子電腦技術不重要？所有對國民、地方建設及國家發展的重要計畫，都在總預算中。

李慧芝指出，早在去年8月，行政院就將今年度總預算案送進立法院，只要翻開就知道，不論是國家發展、國防建設預算通通都非常重要，皆攸關國人及民生福利。距離立法院本會期還剩下12天，盼立法院依法行使職權，及時審查中央政府總預算。

據了解，民眾黨團有條件送審13項新興計畫預算，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、各縣市公保生育給付差額補助、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫（強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援）、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫等。

以及強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫、高雄屏東間東西向第2條快速公路、重點橋梁行車安全提昇計畫、智慧政府數位化精進發發展計畫（打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫）、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案等。