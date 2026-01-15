彈劾公聽會 陳昭姿批賴總統獨裁：還有資格紀念鄭南榕？

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院在野黨發動彈劾總統案，今天舉行第二場公聽會，民眾黨立委陳昭姿（圖）。記者曾學仁／攝影

立法院全院委員會今舉行第二場對賴清德總統彈劾案公聽會，民眾黨立委陳昭姿用袁世凱復辟比喻，當初曾穩定國家、避免內亂名義，逐步削弱議會、反對的聲音。如今立法院被架空、司法權全被取代，所有執行、判決都落在一黨一人之上，這不是民主而是走向獨裁。

陳昭姿說，當執政黨成為立法院少數時，賴清德選擇的是對抗而非溝通，且行政院不依法編列預算，財劃法三讀通過且行政院覆議失敗後，賴總統未履行憲法義務，反而召集執政黨立委在黨中央召開便當會，密謀討論以不副署或不執行的方式應對，是赤裸裸踐踏民主。

陳昭姿認為，副署制度設計原意是行政院對立法院負責的機制，不是用來否決立法院三讀法律的手段；若行政院長以不副署讓法律消失，如果今天是財劃法，明天會不會是勞基法、公投法，只要總統不喜歡就被擱置呢？立法院三讀法律有何意義？人民選出的立委還有實質意義嗎？若成如此台灣有可能將不再是法治，而是因人設事的人治。

陳昭姿批評，行政體系頻宣稱立法院通過法案違憲、破壞財政紀律，但是否違憲不是行政權說的算。如果行政權可以自行判定，司法、立法權算什麼？但現在立法院被架空、司法權全被取代，所有執行、判決都落在一黨一人之上，這不是民主而是走向獨裁。

此外，憲法法庭空轉爭議，陳昭姿認為，賴總統不能用憲法法庭不能運作為由，否決立法院通過的法律，形同自己先把鑰匙丟掉，再說門打不開，必須破門而入，法庭無法運作是因賴總統提名人選未獲立法院同意，賴總統不能以此拒絕履行法律。

陳昭姿強調，100年前袁世凱就是用穩定國家、避免內亂名義，逐步削弱議會、反對的聲音，在台灣看到也是類似危機，賴總統架空立法院、僭越司法，也質疑民進黨已背棄昔日追求的言論自由精神，「民進黨還有資格紀念鄭南榕嗎？」總統再大也大不過憲法，權力再強也強不過人民。

