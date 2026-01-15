曾共同推動倒扁 韓國瑜推崇施明德：對台灣民主貢獻太大

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
史丹佛大學胡佛研究所檔案館和施明德文化基金會今天共同舉行「施明德先生專檔」成立茶會，民進黨立院黨團總召柯建銘（左起）、美國史丹佛大學胡佛研究所研究員兼胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭、施明德妻子陳嘉君、立法院長韓國瑜、富邦集團董事長蔡明忠等出席。記者胡經周／攝影
2006年，民進黨前主席施明德發起「倒扁運動」，立法院長韓國瑜在當時擔任副總指揮。韓國瑜今天出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會時表示，他兩度與施明德互動都是因為前總統陳水扁；他從學生時代就非常尊敬施明德，推崇施的理念，他想用一句話來形容對施明德的看法，「我們不怕黑暗，我們只怕喪失掉在黑暗中追求光明的勇氣。」

韓國瑜、史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任、施明德文化基金會董事長陳嘉君、民進黨立院黨團總召柯建銘、新任海基會董事長蘇嘉全、美國在台協會（AIT）前處長司徒文、台大前校長管中閔、前立委魏耀乾等人今天出席施明德先生專檔成立茶會暨合作簽署儀式。

韓國瑜致詞時表示，其實他過去與施明德完全不認識，讀大學時代開始啟蒙思想，看了一些雜誌、書報，慢慢對台灣的民主產生興趣，當時施明德三個字時常跳出來。對他成長的背景、眷村來說，施明德三個字代表畏懼、遙遠、可怕，「甚至讓我們深深排斥」。

韓國瑜說，民國81年立法院全面改選，他與施明德、蘇嘉全、柯建銘、魏耀乾等人，一起在立法院報到。他第一次跟施明德講話，就是跟時任立委陳水扁打架，他跟陳水扁打完架後，擔任民進黨主席的施明德帶著蘇嘉全，施明德當時手插口袋很瀟灑地說，「韓委員，這事情你要負責。」

韓國瑜說，他當時內心覺得，有點遙遠、陌生，又覺得立法委員的尊嚴、自己的面子也很重要，這個狀態下，心結如何解開，他跟施明德說，「我會負責，打架不好，跟全台灣人民道歉。」從此就再也沒講過話，若干年後，倒扁風起雲湧，當時經魏耀乾等人推薦，他又見到施明德，為了陳水扁的事情，又跟施明德有接觸。

柯建銘在會中表示，施明德是影響他一輩子最深遠的人。韓國瑜說，他不像柯建銘對施明德那麼了解，但對他而言，從學生時代就非常尊敬施明德，推崇施的理念。施明德一生的奮鬥，已經變成符號、圖騰、精神的象徵，很多文字已經沒辦法形容，台灣的民主走到這一步，施明德的貢獻太大，這是他發自內心施明德的看法與推崇。

韓國瑜也擔任施明德文化基金會董事，他說，今天是施明德85歲冥誕，「我們追思，也希望施明德奮鬥的精神能繼續傳承。」施明德夫人陳嘉君擔任施明德文化基金會董事長，非常辛苦，每次開會他一定到，但好幾個董事老是看不到人。希望未來大家都秉持對施明德精神的推崇，多支持施的理念與信仰，讓台灣的民主、最驕傲的無形資產傳承下去，才不愧對施明德一生的追求。

