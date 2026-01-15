快訊

上網變卡、電量狂掉…他怒iOS 26毀了iPhone 15！網揭這問題恐與系統無關

三餵澳洲生老鼠藥…楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

學者：不論是支持統一或反台獨 川普都很難輕易說出口

中央社／ 台北15日電

美戰爭部報告指北京預期2027年取得戰略性勝利，中研院學者認為，川普在「美國國家安全戰略」、對台最大一筆軍售案方面，都是在給中國一個答案。至於中國學者期待川普訪中期間有台灣說詞進展，學者認為，不管是「支持中國和平統一」或「反對台灣獨立」，川普都很難會輕易說出口，「中國能占到的便宜較小」。

國策院今天舉行「川普執政週年與2026國際政經局勢展望」座談會。中研院歐美所研究員林正義分析，美國總統川普（Donald Trump）今年最大挑戰可能不是中國，而是11月的期中選舉，推估參議院仍是共和黨為多數，眾議院則是兩黨席次接近，這是較不確定因素。

關於美中關係，林正義列舉今年可能有多次川習會，並推估多會在包括11月的亞太經合峰會（APEC）等國際場合，加上川普說的4月訪中行。他提到，可觀察中國國家主席習近平是否利用12月在美國佛州登場「20國集團」（G20）峰會進行國是訪問。

林正義強調，美中關係鬥而不破，儘管關係有破壞也可以補網，但美國仍未把中國加進美俄「新戰略武器裁減條約」，而中國對日本借題發揮的做法還是會持續，美國對此也必須有所抑制。

針對中國學者期待川普訪中期間有「台灣說詞」進展，林正義認為，「中國能占到的便宜較小」，不管是「支持中國和平統一」或「反對台灣獨立」，川普都很難會輕易說出口，因為北京沒有提供相應的溫和政策與安全環境。

針對中國期望在2027年具備攻台能力，林正義說，川普在「美國國家安全戰略」、對台最大一筆軍售案給中國一個答案。

關於美國經濟安全，中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳指出，首先，戰略科技加速脫鉤並築起「大院高牆」，例如台日韓歐；第二，稀土、能源等關鍵資源爭取時間降低依賴，而中國則是加速戰略科技自主，並伺機挖開牆角，爭取全球對其關鍵資源（成熟半導體、先進電池）的依賴。

美國國防部官員胡振東則強調，美國在亞太地區軍事力量有重大改變，繼續以實力求和平。美國不只在韓國、日本、菲律賓、關島、夏威夷有駐軍，在美國阿拉斯加有強大的第五代空軍力量，距離太平洋戰區僅數小時航程，加上新加坡、塞班島、天寧島、帛琉、中途島、威克島和澳洲，「美軍距離台灣並沒有想像得遠」。

胡振東指出，美國重點關注在第一島鏈建立國家聯盟，加強集體安全，並在亞太地區加強兵力部署，包括普天間航空站預計繼續開放、在天寧島重建機場，而美國最新型航母「約翰甘迺迪號」將於2027年在太平洋服役，這類軍事力量現代化改造和擴充，將產生一定威懾作用。

被問及美國和台灣的軍事交流突破，胡振東透露，習近平上任這十幾年來，雙邊軍事交流變好很多，「我以前做不到的事，AIT現在都OK」，原因就是中共威脅增加，美台軍事交流是對中共威脅的回應。

美國國防 川普

延伸閱讀

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

川普：暫時沒有開除Fed鮑爾的計畫 未來幾周公布下任主席人選

川普放軟調稱伊朗殺戮已停 林肯號航艦轉赴中東

川普揚言接管格陵蘭 丹麥：無中俄軍艦中資活動

相關新聞

為施明德留國會拚獨立 柯建銘鬆口：這屆做完我要離開立法院

被稱為「萬年總召」的民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，「我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」。柯建銘去年...

老農津貼政院擬加碼至1萬 定期調整機制、排富門檻也放寬

今年適逢選舉年，朝野立委去年提案將老農津貼從現行8110元調高至1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會今天將討論、通過「老...

國民黨台中市長人選明協調 綠「定於一尊」何欣純：我只關心市民

國民黨下屆台中市長人選明天將進行黨內協調，民進黨立委何欣純今天走訪台中港區，關心港區舊有鐵路活化介紹及遊輪現況時表示，面...

1.25兆軍購質疑多 卓揆要國防部澄清：避免阻礙國家安全

民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係」。行政院長卓榮泰今天指出，針對外界及特...

老農津貼加碼至1萬 農業部：每年多129億 須考量40年後國民負擔

行政院拍板修法，將老農津貼從現行8110元提升至1萬元，草案將送立法院審議，相關經費預計辦理追加預算。行政院指出，修法後...

市長初選陳其邁「挺錯人」？ 卸任後政治前途添變數

民進黨立委賴瑞隆以0.6%的些微差距贏得黨內高雄市長初選對手邱議瑩，基層討論的除了「邱議瑩被黨中央民調做掉」的耳語，也懷疑有「南霸天」稱號的高雄市長陳其邁「含金量不足」，並認為以賴清德總統兼民進黨主席的用人風格，陳其邁在初選「挺錯人」，在高雄市長卸任後的政治前途，恐怕難再更上一層樓，或者說，需要更大的耐心等「機會」出現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。