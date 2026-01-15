學者：不論是支持統一或反台獨 川普都很難輕易說出口

美戰爭部報告指北京預期2027年取得戰略性勝利，中研院學者認為，川普在「美國國家安全戰略」、對台最大一筆軍售案方面，都是在給中國一個答案。至於中國學者期待川普訪中期間有台灣說詞進展，學者認為，不管是「支持中國和平統一」或「反對台灣獨立」，川普都很難會輕易說出口，「中國能占到的便宜較小」。

國策院今天舉行「川普執政週年與2026國際政經局勢展望」座談會。中研院歐美所研究員林正義分析，美國總統川普（Donald Trump）今年最大挑戰可能不是中國，而是11月的期中選舉，推估參議院仍是共和黨為多數，眾議院則是兩黨席次接近，這是較不確定因素。

關於美中關係，林正義列舉今年可能有多次川習會，並推估多會在包括11月的亞太經合峰會（APEC）等國際場合，加上川普說的4月訪中行。他提到，可觀察中國國家主席習近平是否利用12月在美國佛州登場「20國集團」（G20）峰會進行國是訪問。

林正義強調，美中關係鬥而不破，儘管關係有破壞也可以補網，但美國仍未把中國加進美俄「新戰略武器裁減條約」，而中國對日本借題發揮的做法還是會持續，美國對此也必須有所抑制。

針對中國學者期待川普訪中期間有「台灣說詞」進展，林正義認為，「中國能占到的便宜較小」，不管是「支持中國和平統一」或「反對台灣獨立」，川普都很難會輕易說出口，因為北京沒有提供相應的溫和政策與安全環境。

針對中國期望在2027年具備攻台能力，林正義說，川普在「美國國家安全戰略」、對台最大一筆軍售案給中國一個答案。

關於美國經濟安全，中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳指出，首先，戰略科技加速脫鉤並築起「大院高牆」，例如台日韓歐；第二，稀土、能源等關鍵資源爭取時間降低依賴，而中國則是加速戰略科技自主，並伺機挖開牆角，爭取全球對其關鍵資源（成熟半導體、先進電池）的依賴。

前美國國防部官員胡振東則強調，美國在亞太地區軍事力量有重大改變，繼續以實力求和平。美國不只在韓國、日本、菲律賓、關島、夏威夷有駐軍，在美國阿拉斯加有強大的第五代空軍力量，距離太平洋戰區僅數小時航程，加上新加坡、塞班島、天寧島、帛琉、中途島、威克島和澳洲，「美軍距離台灣並沒有想像得遠」。

胡振東指出，美國重點關注在第一島鏈建立國家聯盟，加強集體安全，並在亞太地區加強兵力部署，包括普天間航空站預計繼續開放、在天寧島重建機場，而美國最新型航母「約翰甘迺迪號」將於2027年在太平洋服役，這類軍事力量現代化改造和擴充，將產生一定威懾作用。

被問及美國和台灣的軍事交流突破，胡振東透露，習近平上任這十幾年來，雙邊軍事交流變好很多，「我以前做不到的事，AIT現在都OK」，原因就是中共威脅增加，美台軍事交流是對中共威脅的回應。