影／「砲校」台南關廟新營區啟用 賴總統稱遷校創造五贏

人稱「砲校」的陸軍砲兵訓練指揮部台南關廟「湯山」新營區完工，賴清德總統今天主持啟⽤剪綵。他表示，砲校自永康遷到關廟是創造「5贏」。他感謝前國防部長高華柱等協助，還特別提到他參選台南市長時好友、現國策顧問「志明」康銀壽要求他遷校列入重要政見。

賴總統在剪綵後發加菜金，並與砲校指揮官李韋德、在場官兵、方人士共進午餐。賴總統餐前致詞，一開場表示，砲校遷建地方期待已久，能創造「4贏」、最大贏家是永康區民眾。

他說，當年競選台南市長時蒐集各行政區重要建設意見，當時在永康的康銀壽，要求一定要把砲校遷到關廟當做重要政見。

賴總統細說砲校遷校始末。他指出，永康砲校周遭地區不斷開發，砲校占地遼闊對地方發展造成阻礙，地方希望遷校，最早提出的是台南縣長陳唐山，但因縣府與國防部簽合作計畫是縣府先建關廟營區，砲校才遷，但縣府沒能力自己完成，

賴總統說，當選市長後與團隊研究新做法，不改變先拆後建計畫，而增加分區分期開發做法，希望砲校土地先給市府處分銀行融資，才能有錢推動關廟砲校興建；但當時軍方都反對，直到拜訪國防部長高華柱才獲支持、先畫16公頃給台南市處分。

他說，砲校遷過來後，未來做為創意設計園區包括科技園區、生活支援園區，也會擁有台南市最大公園，面積會超過百年歷史台南公園，未來永康區會很棒的行政區。

賴總統表示，第二贏家是國防部，新營區比原來的進步很多，教學區訓練區、宿舍區都很好。新的武器陸續到位，除海馬士多管火箭、中科院研發的劍二飛彈系統，讓砲校肩負提升我國戰力責任。

他指出，第三贏家是關廟區，有人員就有消費就有生意，將對未來關廟發展帶來幫助，第四大贏家要恭喜市長黃偉哲，市庫因土地處分「增加一兩百億」，對台南市財政更有餘力推動政策。