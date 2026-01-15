老農津貼調升至1萬元反映物價 強化老年農民基本生活保障

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院於15日討論通過農業部擬具之《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼（下稱老農津貼）發放額度及排富標準，規劃將發放額度由現行每月8,110元調整至1萬元，預計超過53萬名老年農民受惠。

農業部表示，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以充分支應基本生活所需，爰規劃將發放額度由現行每月8,110元調整至1萬元，使津貼水準更貼近現行生活成本，實質照顧老年農民基本生活需求。另依老農津貼暫行條例第4條規定，原採每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整一次，惟因基期偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動，除直接調升額度外，另增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以維持老年農民實質購買力，建立更具彈性與即時性的制度。

此外，鑒於老農津貼自2013年實施排富規定以來，相關所得及財產門檻已逾13年未調整，與實際經濟環境及資產水準已有落差，為使制度更趨合理，爰同步檢討排富標準。

修正內容包括：將農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1,025萬元，並明定未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制。同時，為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。

農業部進一步說明，本次老農津貼暫行條例第2條、第4條及第7條修正草案，重點包括：一、配合行政院組織調整，修正中央主管機關名稱；二、明定老農津貼發放額度調整至每月1萬元，並建立定期調整後2年的檢討機制，適時反映物價及生活成本變動，相關新增經費由中央全額負擔，同時合理調整排富標準及建立調整機制；三、明定修正條文公布後，第4條施行日期由行政院定之。透過本次修法，期能在制度公平與財政穩健前提下，持續合理照顧老年農民生活，強化其晚年經濟安全。

