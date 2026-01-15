徐國勇轟免費營養午餐騙選票...蔣萬安用一句話狠打臉
北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，民進黨秘書長徐國勇批蔣「騙選票」，表示早在蔣萬安宣布已有10縣市在做，蔣不覺慚愧？蔣萬安今再強調政策目的，並一句話回應徐國勇，「很高興看到營養午餐免費政策台南高雄等縣市跟進」。
蔣萬安今天上午與議長戴錫欽出席在市府大樓一樓的丙午迎新春聯揮毫大會，對於徐國勇批騙選票、黃偉哲轟動機可議，蔣萬安今天再度強調，學生營養午餐免費政策，第一，最重要是希望孩子成長階段，可以營養均衡、吃得安心。另一方面，也不希望任何一個孩子家庭經濟狀況，而感受到差異。
蔣說，甚至被免費政策造福的孩子，家庭也可以減輕負擔，所以很高興包括看到台南高雄屏東嘉義等縣市，也都為了願意為孩子健康、營養均衡、吃得安心，推動營養午餐免費。
