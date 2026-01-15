快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

徐國勇轟免費營養午餐騙選票...蔣萬安用一句話狠打臉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午與議長戴錫欽出席在市府大樓一樓的丙午迎新春聯揮毫大會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午與議長戴錫欽出席在市府大樓一樓的丙午迎新春聯揮毫大會。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，民進黨秘書長徐國勇批蔣「騙選票」，表示早在蔣萬安宣布已有10縣市在做，蔣不覺慚愧？蔣萬安今再強調政策目的，並一句話回應徐國勇，「很高興看到營養午餐免費政策台南高雄等縣市跟進」。

蔣萬安今天上午與議長戴錫欽出席在市府大樓一樓的丙午迎新春聯揮毫大會，對於徐國勇批騙選票、黃偉哲轟動機可議，蔣萬安今天再度強調，學生營養午餐免費政策，第一，最重要是希望孩子成長階段，可以營養均衡、吃得安心。另一方面，也不希望任何一個孩子家庭經濟狀況，而感受到差異。

蔣說，甚至被免費政策造福的孩子，家庭也可以減輕負擔，所以很高興包括看到台南高雄屏東嘉義等縣市，也都為了願意為孩子健康、營養均衡、吃得安心，推動營養午餐免費。

蔣萬安 營養午餐 徐國勇

延伸閱讀

蔣萬安屬馬！「今馬熊讚」春聯也會送黃仁勳 隱含12字祝福

台南爆長照員詐領5千萬 他勸黃偉哲：怪蔣萬安炫富先清貪腐

影／蔣萬安春聯來了！「今馬熊讚」與最強搭擋書法花絮爆笑曝光

陳美鳳讚他「暖心三寶爸」！曬蔣萬安穿圍裙燉雞湯 成品口味評價曝光

相關新聞

「萬年總召」柯建銘鬆口：這一屆做完我要離開立法院

被稱為「萬年總召」的民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，「我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」。柯建銘去年...

老農津貼政院擬加碼至1萬 定期調整機制、排富門檻也放寬

今年適逢選舉年，朝野立委去年提案將老農津貼從現行8110元調高至1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會今天將討論、通過「老...

蔣萬安屬馬！「今馬熊讚」春聯也會送黃仁勳 隱含12字祝福

今年農曆生肖馬年，北市長蔣萬安今年馬年春聯為「今馬熊讚」，上午蔣與議長戴錫欽在市府大樓一樓揮毫。由於蔣萬安生肖屬馬，對於...

謝龍介：雖然都說跟我不熟 但恭喜亭妃 可敬的對手

民進黨台南市長初選結果出爐，民進黨立委陳亭妃在三分民調平均支持度60.8%，勝過民進黨立委林俊憲的58.1%，將代表民進...

將接掌海基會 蘇嘉全坦言兩岸當前互動嚴峻盼恢復兩會交流

賴清德總統任命台日交流協會前會長蘇嘉全為海基會董事長，蘇嘉全今天坦言，兩岸目前互動嚴峻，他希望海基會、海協會能恢復交流，...

徐國勇轟免費營養午餐騙選票...蔣萬安用一句話狠打臉

北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，民進黨秘書長徐國勇批蔣「騙選票」，表示早在蔣萬安宣布已有10縣市在做，蔣不覺慚愧？蔣萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。